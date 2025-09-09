امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین معاونت اجتماعی فراجا و رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با معاون صدای رسانه ملی و برخی مدیران این حوزه دیدار و گفتگو کرد.

سردار منتظرالمهدی در این دیدار از همکاری صدا و سیما بویژه معاونت صدای رسانه ملی با پلیس در ایام اربعین حسینی (ع) قدردانی کرد و خواستار تداوم این همکاری‌ها در مأموریت‌های آتی بویژه برنامه‌های گرامیداشت هفته انتظامی شد و گفت: بالاترین میزان همکاری رسانه ملی با پلیس در ایام اخیر را شاهد بودیم.

وی با اشاره به سطح همکاری‌های فراجا و معاونت صدا در مدیریت کنونی، خطاب به مدیران معاونت صدا و دست اندرکاران برنامه‌های رادیویی یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه اگر حمایت و فعالیت شما در صدا و سیما نبود، کسب توفیقات به شکل امروز میسر نبود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه رادیو فرصتی برتر برای ارسال پیام و خبرهای پلیسی در همه زمان‌ها با توجه به دسترسی آسان است، ادامه داد: امید بخشی و توسعه احساس امنیت، بخشی از وظیفه خطیر پلیس است که این مهم در سایه همکاری و تعاملات روزافزون با صدا و سیما محقق می‌شود.

بهره گیری از ظرفیت‌های رادیو برای آموزش همگانی

منتظرالمهدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت توسعه آموزش همگانی بیان کرد: در راستای آموزش همگانی و برای پیشگیری از جرایم و رساندن صدای امنیت و تلاش پلیس به مردم این آمادگی وجود دارد که فصل جدیدی از همکاری‌ها را دنبال کنیم.

در این دیدار، علی بخشی زاده، معاون صدا رسانه ملی ضمن ارائه گزارش از عملکرد رادیو در ایام اربعین، گریزی بر اقدامات فراجا در ایام اربعین و تسهیل و تسریع خدمات دهی به زوار زد و گفت: شاهد درایت تمام عیار در مأموریت اربعین از سوی فراجا بودیم؛ در ایام اربعین فرایند گذر از گیت در ۴ ثانیه با درایت فرمانده کل به عنوان نقطه قوت بود.

وی با اشاره به همکاری‌های روز افزون پلیس و معاونت صدای رسانه ملی یادآور شد: شروع فعالیت رادیو اربعین با برگزاری اربعین شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ آغاز شد، اما باید بگویم اوج این هماهنگی و همکاری‌ها را در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم و در تداوم این روند، در ایام اربعین حسینی (ع)، فصل جدیدی از همکاری‌ها رقم خورد.

معاون صدای رسانه ملی ضمن تشکر ویژه از اقدامات پلیس خصوصاً در ایام جنگ ۱۲ روزه گفت: قدردان حافظان امنیت هستیم.