نوای سوگ رحلت پیامبر رحمت (ص) در رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکههای رادیویی در سالروز رحلت حضرت محمد مصطفی (ص) ویژهبرنامههایی با محتوای معرفتشناسی سیره نبوی، ادعیه و مرثیهسرایی پخش میکنند؛ برنامههایی که با هدف تبیین آموزههای پیامبر رحمت (ص) و تجلیل از مقام والای ایشان، شنوندگان را در سوگ این ایام همراهی میکنند. در این ایام برنامههایی چون «به نام عشق»، «موج ارغوانی»، «خورشید کرم»، «فراق نبی شهید بقیع»، «آئین سفر»، «از آستان تا آسمان»، «روی موج گفتوگو»، «مرثیه»، «پیام رحمت»، «مرثیه مهر»، «شور و شعور» و «جان جاودان» روی آنتن میرود.
رادیو ایران؛ بررسی جایگاه امانتداری
برنامه «به نام عشق» همزمان با سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، روز جمعه ۳۱ مرداد از ساعت ۹ از رادیو ایران پخش میشود. این برنامه با نگاهی به حدیث پیامبر اکرم (ص) «لا ایمانَ لِمَن لا أمانةَ له» با ترجمه «کسی که امانتدار نیست، ایمان ندارد»، به بررسی جایگاه امانتداری بهعنوان یکی از ارکان ایمان و زیربنای اخلاق نبوی میپردازد.
رادیو فرهنگ؛ ساعت به وقت سوگ
به مناسبت روزهای پایانی ماه صفر، ویژه برنامههای مختلفی روی موج رادیو فرهنگ میرود. برنامههای «جلوه حسن» و «جان جاودان» با موضوع خوانش و بررسی اشعار مربوط به امام حسن مجتبی (ع) و ویژگیهای حضرت رسول اکرم (ص) روی آنتن میرود. برنامه «ساعت سوگ» نیز با محوریت شعرخوانی در سوگ نبوی و یادنامه حسنی روانه آنتن میشود. همچنین برنامههای «شکوه یک صلح» و «آفتاب آینهدار» با نگاهی به آئینهای سوگواری پخش میشوند.
رادیو تهران؛ الهام از کتاب انسان ۲۵۰ ساله
برنامه گفتوگو محور «از آستان تا آسمان» ساعت ۲۳ با بررسی زندگی و سیره حضرت محمد (ص) از حرم مطهر امام رضا (ع) به صورت زنده از رادیو تهران پخش میشود. همینطور برنامه «معراج عشق» با حضور کارشناسان ساعت ۱۷ روی آنتن میرود. برنامه «دو غروب یک مسیر» نیز با الهام از دیدگاههای مطرحشده در کتاب انسان ۲۵۰ ساله، به تحلیل پیوند میان رسالت نبوی و امامت علوی میپردازد.
رادیو گفتوگو؛ روایت مهر و کرامت
شبکه رادیویی گفتوگو در ایام پایانی ماه صفر به مدت ۱۶ ساعت ویژهبرنامههای متنوعی را روی آنتن میبرد.برنامههای «به وقت گفتوگو» و «روی موج گفتوگو» با هدف بازخوانی ابعاد شخصیتی پیامبر مهربانیها روی آنتن میرود. حضور مداحان اهل بیت، ارتباط زنده با اماکن مقدسه بهویژه مشهد مقدس و گفتوگو با شاعران آئینی بخشهایی از این برنامه را شامل میشود.
رادیو معارف؛ نوای «روضه خورشید»
برنامه «روضه خورشید» با انعکاس عزاداری ایام پایانی صفر در مشهدالرضا و سوگواری در مصیبت پیامبر و اهل بیت (ع) روی آنتن رادیو معارف میرود. برنامه «مرثیه» از دیگر تدارکات این شبکه است که به موضوع رسالت حضرت محمد (ص) اختصاص دارد.
رادیو سلامت؛ درسی از بصیرت و مقاومت
برنامه «شور و شعور» ساعت ۱۰ از رادیو سلامت پخش میشود. این برنامه با تمرکز بر پیامهای عاشورایی و نقش امام حسین (ع) در هویتبخشی به جامعه اسلامی، به بررسی ابعاد مختلف باورهای دینی، سبک زندگی اهل بیت (ع) و فرهنگ مقاومت و پایداری میپردازد.
رادیو صبا؛ نوای «دل آهنگ»
رادیو صبا با فراهم کردن فضای معنوی و همدلانه، ویژهبرنامههای متنوعی را پخش میکند. برنامههایی با عناوین «دل آهنگ»، «هر طرف صدای تو»، «نواهنگ» و «موج ارغوانی» به این مناسبت روی آنتن میرود. موسیقی و تصنیفهای دلنشین و پرداخت به فضائل اخلاقی پیامبر اکرم (ص) بخشهایی از این برنامهها را شامل میشود.
رادیو ورزش؛ یک تکیه رادیویی
رادیو ورزش مصادف با ۲۸ صفر از ساعت ۱۰ برنامه «فراق نبی شهید بقیع» را پخش خواهد کرد. این برنامه به مثابه یک تکیه رادیویی است که ورزشکاران در آن به عزاداری و سوگواری میپردازند. مرثیهسرایان و سخنرانان و کارشناسان مذهبی این برنامه از جامعه ورزش هستند.
رادیو اقتصاد؛ مرور سیره اقتصادی پیامبر (ص)
رادیو اقتصاد با پخش مجموعهای از ویژهبرنامهها، به بازخوانی ابعاد اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی سیره معصومان میپردازد. برنامه «مرثیه مهر» ساعت ۱۰ با هدف ترویج آموزههای اقتصادی و اخلاقی پیامبر (ص) روی آنتن میرود. همچنین گزارشهای میدانی از بازاریان مؤمن و اخلاقمدار از دیگر برنامههای این شبکه است. برنامه «در سوگ مهر» نیز ساعت ۱۱ پخش میشود.
رادیو پیام؛ شنیدن پیام رحمت
برنامه «پیام رحمت» با موضوع مروری بر زندگی پربرکت پیامبر اسلام (ص) و خصوصیات رفتاری ایشان در زمان حیاتشان از رادیو پیام پخش میشود.
رادیو نمایش؛ با «آئین سفر»
برنامه «آئین سفر» ساعت ۱۰ با گویندگی فاطمه نیرومند و محمد قریبپناه از رادیو نمایش پخش میشود و علاوه بر این و در کنار نیرومند و قریبپناه، شیرین روستایی نیز در بخش نمایشی برنامه حضور دارد.
ایرانصدا؛ همراه با «سوگ احمد»
ایرانصدا، برنامههای ویژهای را با هدف ترویج معارف اسلامی و زندهنگهداشتن یاد و خاطره ائمه معصومین تهیه و منتشر کرده است. در پایگاه موسیقی، پادکستهای «سوگ احمد» و «خورشید کرم» آماده شده است. پایگاه نوا نیز مجموعه آواکستهای متنوعی به این مناسبتها اختصاص داده است که شامل آواکست «رحمة للعالمین»، آواکست «غریب مدینه» و آواکست «امام رئوف» است.
