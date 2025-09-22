  1. استانها
  2. یزد
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

قفل زندان به دست جانباز یزدی باز شد

قفل زندان به دست جانباز یزدی باز شد

یزد- هم‌زمان با آغاز هفته دفاع مقدس اسلامی، نیکوکار جانباز یزدی مبلغ ۳۰ میلیون تومان را جهت آزادی یک زندانی غیرعمد اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با ۳۱ شهریورماه و به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس اسلامی، نیکوکاری که در ایام جنگ تحمیلی پا به میدان نبرد گذاشته و از خاک و میهن دفاع کرده بود حال با همان روحیه ایثار و استقامت، پا در میدان آزادی گذاشت و با اهدای مبلغ ۳۰ میلیون تومان در آزادی یک زندانی غیرعمد مشارکت نمود.

این نیکوکار که تمایلی به فاش‌شدن نام و تصویرش نداشت در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: گاهی برای خوشحال کردن یک دل، لازم نیست قدم بزرگی برداشت، کافی است دستی را بگیری که به امیدی کوچک چشم دوخته است و بر این باورم که آزادی یک زندانی یعنی امید دوباره برای یک خانواده و شروع مجدد برای یک انسان که بتواند زندگی خود را از نو شروع کند.

کد خبر 6597689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها