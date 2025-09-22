قفل زندان به دست جانباز یزدی باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با ۳۱ شهریورماه و به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس اسلامی، نیکوکاری که در ایام جنگ تحمیلی پا به میدان نبرد گذاشته و از خاک و میهن دفاع کرده بود حال با همان روحیه ایثار و استقامت، پا در میدان آزادی گذاشت و با اهدای مبلغ ۳۰ میلیون تومان در آزادی یک زندانی غیرعمد مشارکت نمود.

این نیکوکار که تمایلی به فاش‌شدن نام و تصویرش نداشت در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: گاهی برای خوشحال کردن یک دل، لازم نیست قدم بزرگی برداشت، کافی است دستی را بگیری که به امیدی کوچک چشم دوخته است و بر این باورم که آزادی یک زندانی یعنی امید دوباره برای یک خانواده و شروع مجدد برای یک انسان که بتواند زندگی خود را از نو شروع کند.