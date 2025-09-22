  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

کارشناسان خبره مجمع کمیته المپیک فردا معرفی می‌شوند

کارشناسان خبره مجمع کمیته المپیک فردا معرفی می‌شوند

اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک روز سه شنبه تشکیل جلسه می‌دهند تا بیشتر از هر مسئله‌ای، در مورد برخی از اعضای مجمع عمومی این کمیته تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و ششمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک روز سه شنبه (اول مهر) به ریاست محمود خسروی وفا در محل این کمیته برگزار می شود.

انتخاب ۵ کارشناس خبره همراه با ۲ نماینده مربیان و داوران (مرد و زن) و همچنین ۲ نماینده باشگاهی برای حضور در مجمع عمومی ۳۰ دی کمیته ملی المپیک از مهمترین دستورالعمل های این نشست است.

همچنین قرار است در این نشست گزارش آخرین وضعیت کاروان های اعزامی به بازی های آسیایی جوانان و بازی های کشورهای اسلامی ارائه شود. بحث و بررسی در مورد تعداد ورزشکاران اعزامی به بازی های اسلامی در ریاض هم دیگر دستورالعمل مصوب برای این نشست است.

کد خبر 6597738
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها