به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و ششمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک روز سه شنبه (اول مهر) به ریاست محمود خسروی وفا در محل این کمیته برگزار می شود.

انتخاب ۵ کارشناس خبره همراه با ۲ نماینده مربیان و داوران (مرد و زن) و همچنین ۲ نماینده باشگاهی برای حضور در مجمع عمومی ۳۰ دی کمیته ملی المپیک از مهمترین دستورالعمل های این نشست است.

همچنین قرار است در این نشست گزارش آخرین وضعیت کاروان های اعزامی به بازی های آسیایی جوانان و بازی های کشورهای اسلامی ارائه شود. بحث و بررسی در مورد تعداد ورزشکاران اعزامی به بازی های اسلامی در ریاض هم دیگر دستورالعمل مصوب برای این نشست است.