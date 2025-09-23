معرفی کارشناسان خبره و نماینده مربیان، داوران و باشگاه در مجمع کمیته

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست پنجاه و پنجم خود 10 دی را به عنوان زمان برگزاری مجمع عمومی و سالیانه این کمیته مشخص کردند. در همین راستا امروز آنها در پنجاه و ششمین نشست خود، انتخاب 5 کارشناس خبره همراه با نمایندگان داوران، مربیان و باشگاه ها را در دستور کار قرار دادند.

بر این اساس، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک نتیجه ارزیابی های صورت گرفته برای انتخاب این نفرات را به این شرح اعلام کرد:

کارشناسان خبره

فرببا محمدیان

خانم دکتر شیرزاد

رضا قراخانلو

علی کفاشیان

مهدی علی نژاد

نماینده مربیان

* حسن رنگرز

* مینو مداح

نماینده باشگاه ها

* نیروی زمینی

* دانشگاه آزاد