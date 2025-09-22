به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه در سالن جلسه بررسی پروژه‌های روستاهای دارای بحران آبی در خراسان شمالی با حضور امیر فاطمی سرپرست آبفا، سردار روحانی فرمانده تیپ نیروی زمینی جوادالائمه (ع)، سرهنگ منظری مدیر مردمیاری و محرومیت‌زدایی قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) و سرهنگ سبزه مسئول بسیج سازندگی سپاه جوادالائمه (ع) برگزار شد.

امیر فاطمی در این نشست اظهار کرد: طرح جهاد آبرسانی از ابتدای سال ۱۴۰۰ با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بسیج سازندگی آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود با اتمام آن، ۴۹ هزار و ۳۶۴ نفر از جمعیت روستایی استان در قالب چهار مجتمع آبرسانی، از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شوند.

وی افزود: این طرح با اعتباری بیش از ۵ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال در حال اجراست و تاکنون ۱۴۶ کیلومتر خط انتقال، ۷۲ کیلومتر شبکه توزیع، ۱۹ باب مخزن با ظرفیت ۳ هزار و ۷۰ مترمکعب و ۱۲ ایستگاه پمپاژ احداث شده است.

سرپرست آبفای خراسان شمالی گفت: طرح جهاد آبرسانی تاکنون بیش از ۴۲ درصد پیشرفت داشته و برای تکمیل آن همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

سرهنگ منظری، مدیر مردم یاری و محرومیت‌زدایی قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) نیز در این جلسه گفت: اجرای این طرح در مجتمع‌های کهنه جلگه و پرسه‌سو با همکاری سپاه و در مجتمع‌های شیرین‌دره و زیدرسرانی با مشارکت بسیج سازندگی در حال انجام است.

وی افزود: فاز نخست مجتمع کهنه جلگه شامل ۱۰ کیلومتر خط انتقال، سه ایستگاه پمپاژ و یک باب مخزن، خردادماه ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید. همچنین در مجتمع پرسه‌سو عملیات خطوط انتقال در دو جبهه با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال تکمیل است.

در پایان این جلسه مقرر شد نواقص پروژه‌های آماده بهره‌برداری رفع شده و روند جذب و تزریق اعتبارات برای تکمیل سریع‌تر طرح‌ها با جدیت پیگیری شود.