۲۸ طرح عمرانی بسیج سازندگی در خراسان جنوبی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری ظهر پنج‌شنبه در مراسم افتتاح چهار طرح عمرانی و اشتعالزایی بیان کرد: در هفته دفاع مقدس ۲۸ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۵۴ میلیارد تومان در استان آماده افتتاح است.

وی ادامه داد: همچنین با افتتاح ۳۴۱ کارگاه اشتغال خرد خانگی در شهرستان‌های مختلف استان زمینه اشتغال بیش از ۴۵۰ نفر فراهم می‌شود.

هنری با بیان اینکه آسفالت روستایی در اولویت پروژه‌ها قرار دارد که با مشارکت مردم در حال اجرا است، افزود: در یک سال گذشته بیش از ۵۵۰ هزار متر مربع کار اجرایی در حوزه آسفالت و بین مزارع جاده روستایی و گلزار شهدا در روستاها انجام شده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه از سال گذشته تامین قیر برای آسفالت توسط بسیج انجام می‌شود، اظهار داشت: ۱۲۵ هزار متر مربع پروژه آسفالت در هفته دفاع مقدس افتتاح شده که بیش از ۳۱ میلیارد تومان هزینه اجرایی داشته است.

هنری افزود: در حال حاضر چهار هزار تن آسفالت دریافت شده و اجرا می‌شود که تا پایان سال حجم قابل توجهی در طرح‌های آسفالت روستاها اجرا خواهد شد.