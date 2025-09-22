محمدرضا آمویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمین جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر کرمانشاه (باقیمانده دوره ششم) روز سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۹ صبح در محل شورای اسلامی شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: این جلسه بر اساس تبصره ذیل ماده ۹ قانون شوراهای اسلامی کشور و با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد که از اهمیت ویژه‌ای در تداوم فعالیت‌ها و انسجام درونی شورا برخوردار است.

آمویی با تأکید بر لزوم حضور همه اعضا در این نشست تصریح کرد: بدیهی است حضور تمامی اعضای شورا در این جلسه الزامی است و هرگونه غیبت، تحت عنوان غیبت غیرموجه تلقی خواهد شد.

فرماندار کرمانشاه یادآور شد: انتخاب هیئت رئیسه شورا یکی از مهم‌ترین رویدادهای هر سال فعالیت شوراهای اسلامی در سراسر کشور است و نقش مستقیمی در جهت‌دهی تصمیمات و سیاست‌های محلی دارد، از همین رو انتظار می‌رود تمامی اعضا با حضور به‌موقع در جلسه، زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی قانونی، شفاف و در شأن مردم شریف کرمانشاه باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فرمانداری کرمانشاه نیز بر اساس وظایف قانونی خود، نظارت کامل بر روند برگزاری این نشست و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شوراها را در دستور کار خواهد داشت.