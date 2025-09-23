چهارمین نشست فوق العاده شورای شهر کرمانشاه هم به حد نصاب نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست فوق‌العاده شورای شهر کرمانشاه که با هدف تعیین هیئت رئیسه جدید شورا برنامه‌ریزی شده بود، صبح سه‌شنبه، در حالی که انتظار می‌رفت پس از سه جلسه پرحاشیه گذشته به نتیجه برسد، به دلیل غیبت چهار عضو شورا به حد نصاب قانونی نرسید و عملاً برگزار نشد.

در این جلسه که مقرر بود صبح سه‌شنبه تشکیل شود، چهار عضو شورا (احسان حیدریان، سید میثم موسوی اجاق، سید پیمان موسوی و احسان احسانی) غایب بودند و همین غیبت مانع برگزاری جلسه شد. پیش از این نیز، نخستین جلسه فوق‌العاده شورا با دستور فرماندار لغو شده بود و دومین و سومین جلسه به دلیل غیبت همین تعداد از اعضا به نتیجه نرسیده بود.

این روند در حالی ادامه دارد که مدیریت شهری کرمانشاه همچنان با سرپرستی اداره می‌شود و طبق قانون، شورای شهر تنها مدت محدودی برای انتخاب شهردار جدید فرصت دارد. با گذشت نیمی از این مهلت قانونی، ادامه این تعلل نگرانی‌هایی را در میان شهروندان و فعالان شهری درباره آینده مدیریت شهرداری کرمانشاه ایجاد کرده است.

گفتنی است انتخاب هیئت رئیسه جدید شورای شهر کرمانشاه علاوه بر تعیین تکلیف ریاست شورا، نقشی تعیین‌کننده در روند انتخاب شهردار دارد و تداوم غیبت‌ها می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص مدیریت شهری را بیش از پیش به تأخیر بیندازد.