به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های اخیر جلسات شورای اسلامی شهر کرمانشاه با دستور کار انتخاب هیأت رئیسه جدید بارها به دلیل غیبت برخی اعضا نیمه‌تمام مانده و همین مسئله موجب بلاتکلیفی در مدیریت شهری و نارضایتی شهروندان شده است.

صبح شنبه در تازه‌ترین نشست شورا که با حضور هفت عضو برگزار شد، چهار عضو (احسان حیدریان، احسان احسانی، میثم موسوی‌اجاق و پیمان موسوی) غایب بودند و همین امر مانع رسمیت یافتن جلسه شد. به این ترتیب فرآیند انتخاب هیأت رئیسه برای سومین بار بی‌نتیجه ماند.

این در حالی است که دادستان کرمانشاه هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور همه اعضای شورا نسبت به تبعات قانونی و اجتماعی تعلل در برگزاری نشست‌ها هشدار داده و تأکید کرده بود اعضا باید در چارچوب وظایف قانونی در صحن شورا حاضر شوند.

در جریان جلسه امروز، هاشم درویشی و سید حجت‌الله موسوی‌اجاق دو عضو شورای شهر، ضمن انتقاد از غیبت‌های مکرر، خواستار ورود جدی مدعی‌العموم یعنی دادستان کرمانشاه برای برخورد قانونی با غایبان شدند. به گفته آنان، ترک فعل برخی اعضا به منزله بی‌توجهی به رأی و اعتماد مردم است و باید با آن برخورد شود.

مردم کرمانشاه در شرایطی که با مشکلاتی همچون ترافیک، خدمات شهری و پروژه‌های نیمه‌تمام روبه‌رو هستند، اکنون شاهد توقف جلسات شورا به دلیل اختلافات و غیبت‌های پی‌درپی هستند؛ مسئله‌ای که نارضایتی گسترده شهروندان را به دنبال داشته است.

کارشناسان امور شهری نیز معتقدند تداوم این وضعیت می‌تواند روند مدیریت شهری کرمانشاه را مختل کرده و اعتماد عمومی به شورای شهر را بیش از گذشته کاهش دهد.