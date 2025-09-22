به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای اسلامی استان ایلام اظهار کرد: از مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوبات سفر اخیر رئیس‌جمهور، ۲۵ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی و ۱۰ هزار میلیارد تومان به یک پروژه مهم اقتصادی اختصاص یافته است.

وی افزود: ۵۸ درصد منابع این مصوبات از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه، ۲۲ درصد از تعهدات وزارتخانه‌ها، ۱۴ درصد از صندوق توسعه ملی و ۶ درصد از محل اعتبارات استانی تأمین خواهد شد. به گفته استاندار ایلام، تأمین بخش عمده منابع از محل اعتبارات ملی می‌تواند موجب تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شود.

کرمی ضمن تأکید بر نقش شورای اسلامی شهر و روستا در تحقق مطالبات عمومی، اظهار داشت: این نهاد پس از گذر شش دوره فعالیت، به پختگی لازم رسیده و می‌تواند در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی کند. به گفته وی، محدودیت منابع مالی شوراها مانع پاسخگویی کامل به مطالبات مردمی است، اما حضور نمایندگان مناطق به‌ویژه مناطق محروم در فرآیند تصمیم‌گیری تأثیرگذار خواهد بود.

استاندار ایلام با اشاره به برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین، عنوان کرد: امسال در مدت ۶ روز، بیش از یک میلیون و ۴۰۶ هزار زائر از مرز مهران تردد کردند که این موفقیت با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی حاصل شد.

وی استفاده از ظرفیت شوراها برای توسعه متوازن استان را ضروری دانست و خواستار تقویت همکاری شوراها با دستگاه‌های اجرایی، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی شد. کرمی همچنین بر لزوم نظارت مؤثر شوراها بر عملکرد شهرداری‌ها در حوزه‌هایی مانند توسعه فضای سبز، ساماندهی ترافیک، مدیریت پسماند و ایجاد درآمد پایدار تأکید کرد.