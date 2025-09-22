۴ هزار میلیارد تومان برای تکمیل ایستگاه های پمپاژ ایلام نیاز است

تورج کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت مطلوب طرحهای آبیاری و ایستگاههای پمپاژ در استان خبر داد و گفت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در این بخش هزینه شده و هماکنون ۱۵ ایستگاه پمپاژ در دست اجرا داریم که برای تکمیل آنها حدود ۴ همت اعتبار نیاز است.
وی با اشاره به طرح آبیاری داجیوند با ۵۰ درصد پیشرفت بهعنوان یکی از پروژههای مهم استان افزود: در این طرح تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده، ۸۰ دستگاه الکتروموتور نصب و ایستگاهها و حدود ۱۰ کیلومتر از خط اصلی اجرا و همچنین دو مخزن ذخیره آب به بهرهبرداری رسیده است.
کرمی ادامه داد: در صورت تخصیص ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر، فاز نخست این طرح با وسعت یکهزار و ۲۵۰ هکتار در سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان ایلام از پیشبینی فرماندار برای تأمین ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر اخیر ریاست جمهوری به استان تقدیر کرد و گفت: امیدواریم با تأمین کامل اعتبارات، این طرح طبق زمانبندی به بهرهبرداری برسد.
