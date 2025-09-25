  1. استانها
  2. ایلام
۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۶

فلاحی: احداث خانه کاراته خواسته ورزشکاران استان ایلام است

ایلام - نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث خانه کاراته خواسته ورزشکاران استان ایلام است.

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار خود با دنیا مالی، وزیر ورزش و جوانان، افزود: در این دیدار مجموعه‌ای از مطالبات مهم استان ایلام در حوزه ورزش و فرهنگ مطرح شده است.

وی با اشاره به ضرورت احداث خانه کاراته در استان گفت: با توجه به تعداد قابل توجه ورزشکاران بیمه‌شده و مدال‌آوران این رشته، احداث خانه کاراته در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اولیه برای تحقق آن آغاز شده است.

فلاحی همچنین به مطالبه دیرینه احداث مجتمع فرهنگی ورزشی بانوان در استان اشاره کرد و افزود: با وجود گذشت بیش از یک دهه از طرح این موضوع، تاکنون اقدامی عملی صورت نگرفته بود.

وی تصریح کرد که: خوشبختانه وزیر ورزش و جوانان با جدیت بر ضرورت احداث این مجتمع تأکید کردند و دستور دادند یکی از معاونان ایشان به‌زودی به استان سفر کند تا تمامی املاک و ابنیه در اختیار اداره‌کل ورزش و جوانان بررسی شده و از طریق فرآیند مولدسازی، منابع مالی لازم برای احداث مجتمع تأمین شود.

نماینده ایلام همچنین از دستور وزیر ورزش برای واگذاری استادیوم ۵۰ هزار نفری شهر ایلام به استان خبر داد و گفت: با توجه به وجود برخی نواقص در این مجموعه، مقرر شد استادیوم در اختیار استان قرار گیرد تا اقدامات لازم برای بهره‌برداری کامل آن صورت گیرد.

