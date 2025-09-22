به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های علوم پایه پزشکی برای پایان دوره علوم پایه دانشجویان پزشکی، علوم پایه دندانپزشکی برای پایان دوره علوم پایه دانشجویان دندانپزشکی و پیش کارورزی به منظور ورود به دوره کارورزی دانشجویان پزشکی نوبت شهریورماه پنجشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ در دانشگاه های علوم پزشکی دارای مراکز آزمون برگزار شده است.

کلید اولیه و دفترچه سوالات روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir در دسترس قرار گرفت و داوطلبان تا ۱۸ شهریور فرصت داشتند نسبت به ارسال اعتراض به کلید سوالات اقدام کنند.

کلید نهایی آزمون های علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندانپزشکی و پیش کارورزی نوبت شهریور ماه ۱۴۰۴ امروز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

کلید نهایی آزمون علوم پایه پزشکی نوبت شهریورماه ۱۴۰۴ شماره سؤال نوع دفترچه نتیجه بررسی ۴ فارسی/ انگلیسی گزینه های الف و د صحیح هستند. ۵۶ فارسی/ انگلیسی حذف ۷۱ فارسی گزینه های ب و ج صحیح هستند. انگلیسی گزینه ج صحیح است. ۱۰۰ فارسی/ انگلیسی حذف ۱۴۷ انگلیسی گزینه د صحیح است. ۱۵۳ انگلیسی حذف ۱۵۷ فارسی/ انگلیسی گزینه ب صحیح است. کلید نهایی آزمون علوم پایه دندانپزشکی نوبت شهریورماه ۱۴۰۴ شماره سؤال نوع دفترچه نتیجه بررسی ۱۵ انگلیسی گزینه ب صحیح است. ۹۰ فارسی/ انگلیسی حذف ۱۳۶ فارسی/ انگلیسی گزینه های الف و ج صحیح هستند. ۱۴۲ فارسی/ انگلیسی گزینه های ب و ج صحیح هستند. ۱۴۷ فارسی/ انگلیسی گزینه های ب و ج صحیح هستند. ۱۶۹ فارسی/ انگلیسی گزینه های الف و ب صحیح هستند. کلید نهایی آزمون پیش کارورزی نوبت شهریورماه ۱۴۰۴ شماره سؤال نوع دفترچه نتیجه بررسی ۳۸ فارسی/انگلیسی گزینه های الف و ج صحیح هستند. ۴۵ فارسی/ انگلیسی حذف ۴۷ فارسی/ انگلیسی حذف ۵۹ فارسی/ انگلیسی گزینه های ج و د صحیح هستند. ۹۶ فارسی/ انگلیسی گزینه های ج و د صحیح هستند. ۱۰۳ فارسی/ انگلیسی حذف ۱۲۶ فارسی/ انگلیسی حذف ۱۳۸ فارسی/ انگلیسی گزینه های ب و د صحیح هستند. ۱۴۹ فارسی/ انگلیسی گزینه های ب و ج صحیح هستند. ۱۵۱ فارسی/ انگلیسی حذف ۱۵۵ فارسی گزینه های ج و د صحیح هستند. ۱۸۲ فارسی/ انگلیسی حذف ۱۹۴ فارسی/ انگلیسی گزینه ب صحیح است.

اصلاحات اعلامی در کلید نهایی این سه آزمون انجام و بر طبق آن پاسخنامه داوطلبان تصحیح خواهد شد.