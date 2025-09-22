به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های علوم پایه پزشکی برای پایان دوره علوم پایه دانشجویان پزشکی، علوم پایه دندانپزشکی برای پایان دوره علوم پایه دانشجویان دندانپزشکی و پیش کارورزی به منظور ورود به دوره کارورزی دانشجویان پزشکی نوبت شهریورماه پنجشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ در دانشگاه های علوم پزشکی دارای مراکز آزمون برگزار شده است.
کلید اولیه و دفترچه سوالات روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir در دسترس قرار گرفت و داوطلبان تا ۱۸ شهریور فرصت داشتند نسبت به ارسال اعتراض به کلید سوالات اقدام کنند.
کلید نهایی آزمون های علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندانپزشکی و پیش کارورزی نوبت شهریور ماه ۱۴۰۴ امروز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.
|کلید نهایی آزمون علوم پایه پزشکی نوبت شهریورماه ۱۴۰۴
|شماره سؤال
|نوع دفترچه
|نتیجه بررسی
|۴
|فارسی/ انگلیسی
|گزینه های الف و د صحیح هستند.
|۵۶
|فارسی/ انگلیسی
|حذف
|۷۱
|فارسی
|گزینه های ب و ج صحیح هستند.
|انگلیسی
|گزینه ج صحیح است.
|۱۰۰
|فارسی/ انگلیسی
|حذف
|۱۴۷
|انگلیسی
|گزینه د صحیح است.
|۱۵۳
|انگلیسی
|حذف
|۱۵۷
|فارسی/ انگلیسی
|گزینه ب صحیح است.
|کلید نهایی آزمون علوم پایه دندانپزشکی نوبت شهریورماه ۱۴۰۴
|شماره سؤال
|نوع دفترچه
|نتیجه بررسی
|۱۵
|انگلیسی
|گزینه ب صحیح است.
|۹۰
|فارسی/ انگلیسی
|حذف
|۱۳۶
|فارسی/ انگلیسی
|گزینه های الف و ج صحیح هستند.
|۱۴۲
|فارسی/ انگلیسی
|گزینه های ب و ج صحیح هستند.
|۱۴۷
|فارسی/ انگلیسی
|گزینه های ب و ج صحیح هستند.
|۱۶۹
|فارسی/ انگلیسی
|گزینه های الف و ب صحیح هستند.
|کلید نهایی آزمون پیش کارورزی نوبت شهریورماه ۱۴۰۴
|شماره سؤال
|نوع دفترچه
|نتیجه بررسی
|۳۸
|فارسی/انگلیسی
|گزینه های الف و ج صحیح هستند.
|۴۵
|فارسی/ انگلیسی
|حذف
|۴۷
|فارسی/ انگلیسی
|حذف
|۵۹
|فارسی/ انگلیسی
|گزینه های ج و د صحیح هستند.
|۹۶
|فارسی/ انگلیسی
|گزینه های ج و د صحیح هستند.
|۱۰۳
|فارسی/ انگلیسی
|حذف
|۱۲۶
|فارسی/ انگلیسی
|حذف
|۱۳۸
|فارسی/ انگلیسی
|گزینه های ب و د صحیح هستند.
|۱۴۹
|فارسی/ انگلیسی
|گزینه های ب و ج صحیح هستند.
|۱۵۱
|فارسی/ انگلیسی
|حذف
|۱۵۵
|فارسی
|گزینه های ج و د صحیح هستند.
|۱۸۲
|فارسی/ انگلیسی
|حذف
|۱۹۴
|فارسی/ انگلیسی
|گزینه ب صحیح است.
اصلاحات اعلامی در کلید نهایی این سه آزمون انجام و بر طبق آن پاسخنامه داوطلبان تصحیح خواهد شد.
