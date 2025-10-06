  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

بررسی نهایی اعتراضات آزمون‌های علوم پایه و پیش‌کارورزی انجام شد

بررسی نهایی اعتراضات آزمون‌های علوم پایه و پیش‌کارورزی انجام شد

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت خبر داد: نتایج بررسی نهایی اعتراضات آزمون‌های علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندان‌پزشکی و پیش‌کارورزی شهریورماه ۱۴۰۴ مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مرضیه نجومی دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی گفت: پس از برگزاری آزمون‌های علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندان‌پزشکی و پیش‌کارورزی در تاریخ ۱۳ شهریورماه امسال، اعتراضات داوطلبان در موعد مقرر توسط دانشگاه‌های مجری طراحی سؤالات مورد بررسی قرار گرفت و نتایج اولیه برای اعمال به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال شد.

وی افزود: با توجه به اعتراضات مجدد نسبت به برخی سؤالات، موضوع با همکاری اساتید مربوطه مجدداً مورد بازبینی قرار گرفت و نتایج نهایی به مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور اعلام شد.

نجومی در تشریح جزئیات این بررسی‌ها اظهار داشت: در آزمون علوم پایه پزشکی از مجموع سوالات بررسی شده، یک سؤال حذف و یک سؤال دارای دو گزینه صحیح اعلام شد. در آزمون علوم پایه دندان‌پزشکی نیز یک سؤال حذف و یک سؤال دوگزینه‌ای شد.در آزمون پیش‌کارورزی نیز یک سؤال حذف شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج نهایی بررسی‌ها جهت اعمال در نمرات داوطلبان به مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور ارسال شده است.

کد خبر 6613844
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها