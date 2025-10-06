به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مرضیه نجومی دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی گفت: پس از برگزاری آزمونهای علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندانپزشکی و پیشکارورزی در تاریخ ۱۳ شهریورماه امسال، اعتراضات داوطلبان در موعد مقرر توسط دانشگاههای مجری طراحی سؤالات مورد بررسی قرار گرفت و نتایج اولیه برای اعمال به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال شد.
وی افزود: با توجه به اعتراضات مجدد نسبت به برخی سؤالات، موضوع با همکاری اساتید مربوطه مجدداً مورد بازبینی قرار گرفت و نتایج نهایی به مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور اعلام شد.
نجومی در تشریح جزئیات این بررسیها اظهار داشت: در آزمون علوم پایه پزشکی از مجموع سوالات بررسی شده، یک سؤال حذف و یک سؤال دارای دو گزینه صحیح اعلام شد. در آزمون علوم پایه دندانپزشکی نیز یک سؤال حذف و یک سؤال دوگزینهای شد.در آزمون پیشکارورزی نیز یک سؤال حذف شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج نهایی بررسیها جهت اعمال در نمرات داوطلبان به مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور ارسال شده است.
نظر شما