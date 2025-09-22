بازسازی و مرمت ۵۵۰ مدرسه در سیستان وبلوچستان برای سال تحصیلی جدید

سرهنگ غلامرضا ملایی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: هفته دفاع مقدس نمودار مجموعه‌ای از برجسته‌ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسلامی و جانفشانی دلاورانه در پای پرچم برافراشته اسلام و قرآن است.

مدیر سازمان بسیج سازندگی سپاه سلمان با اشاره به این مطلب که طرح زیبا سازی و تعمیر مدارس در تابستان سال جاری با همت گروه‌های جهادی و جهادگران بسیجی انجام شده است، تصریح کرد: ۵۵۰ مدرسه در سطح استان سیستان و بلوچستان در طرح شهید عجمیان جهت آغاز سال تحصیلی جدید بازسازی و مرمت و زیبا سازی شده است.

وی با تاکید بر مردمی‌بودن طرح شهید عجمیان خاطرنشان کرد: در این طرح، ۴۰۰ گروه جهادی در ۲۶ شهرستان فعالیت داشته است در این طرح سازمان نوسازی همکاری و تسهیل لازم را انجام می‌دهد، اما مردم پای کار اصلی این طرح بودند.

وی گفت: کار تجهیز مدارس، یک کار مردمی است و همراهی مردم باعث زنده شدن روحیه هم‌افزایی می‌شود که به شکل ناخودآگاه، بزرگ‌ترین سرمایه برای حل مسائل است.

ملایی بیان کرد: شهید والامقام روح الله عجمیان خود یکی از فعالان حوزه اقدامات جهادی بود و با فعالیت در گروه‌های مردمی نقش فعالی در کمک به مناطق کم‌برخوردار داشت و بر این اساس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با تاسی به سیره این شهید بزرگوار قدم در راه بسترسازی برای فعالیت گروه‌های جهادی در مدارس گذاشت.