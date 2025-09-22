به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شهرکی گفت: با تلاش و سرمایهگذاری بخش خصوصی، روزانه ۱۰۰ تن شیر در شهرستان زاهدان تولید و به بازار مصرف عرضه میشود. این میزان تولید نشاندهنده رشد قابل توجه صنعت دامداری در منطقه است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰ واحد دامداری شیری صنعتی، واحدهای سنتی و نیمهصنعتی، با ظرفیت تولید سالانه ۳۶۰۰۰ تن شیر، نقش کلیدی در تأمین نیازهای استان ایفا میکنند. این واحدها با بهرهگیری از فناوریهای نوین، کیفیت و کمیت تولید شیر را ارتقا دادهاند.
شهرکی از احداث یک واحد دامداری شیری جدید در شهرستان زاهدان با سرمایهگذاری بخش خصوصی خبر داد و تصریح کرد: این سرمایهگذاریها نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به ظرفیتهای بخش کشاورزی و دامداری منطقه است.
مدیر جهاد کشاورزی زاهدان با بیان اینکه این شهرستان به عنوان قطب اصلی تولید شیر در استان سیستان و بلوچستان شناخته میشود، تأکید کرد: برنامهریزی برای افزایش تولید و بهبود کیفیت شیر در دستور کار قرار دارد و پیشبینی میشود با بهرهبرداری از واحدهای در حال احداث، شاهد رشد چشمگیر تولید در آینده نزدیک باشیم.
