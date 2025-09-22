به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «استاد» به کارگردانی سیدعماد حسینی و تهیه‌کنندگی بهروز افخمی در ادامه حضورهای جهانی خود، به نهمین دوره جشنواره بین‌المللی نبرودی ایتالیا (Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc) راه یافت.

بدین ترتیب این جشنواره از ۲۹ سپتامبر تا ۵ اکتبر برابر با ۷ تا ۱۳ مهر در منطقه سیسیل ایتالیا برگزار می‌شود.

این جشنواره از رویدادهای معتبر سینمایی این کشور به شمار می‌رود و با هدف معرفی آثار شاخص و مستقل از سراسر جهان، میزبان فیلمسازان بین‌المللی است. «استاد» در ماه‌های اخیر در قالب تورهای بین‌المللی خود در کشورهای گوناگون به نمایش درآمده است؛ از جمله حضور در جشنواره‌های Sofia MENAR و Golden FEMI بلغارستان، Ahmedabad International Film Festival هند و Kurdistan International Independent Film Festival آمریکا که همگی از رویدادهای سینمای مستقل در مناطق خود محسوب می‌شوند.

فیلم سینمایی «استاد» نخستین‌بار در چهل و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و سجاد بابایی برای بازی در این فیلم موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد. حسن معجونی، هدیه حسینی‌نژاد، حوریه مقدم و مهدی ابوحمزه از دیگر بازیگران این اثر هستند. این فیلم روایتی درام از تقابل آرمان‌گرایی و واقعیت‌های اجتماعی است که با نگاهی انسانی و شخصیت‌محور ساخته شده است.

پخش بین‌المللی فیلم سینمایی «استاد» برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.