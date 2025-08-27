  1. هنر
  2. سینمای ایران
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

«ببعی قهرمان» راهی آمریکا شد

«ببعی قهرمان» راهی آمریکا شد

انیمیشن «ببعی قهرمان» با حضور در چند جشنواره بین‌المللی موفق به کسب جایزه بهترین انیمیشن در نیوزیلند شد و در رویدادهای سینمایی آمریکا نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، انیمیشن «ببعی قهرمان» به کارگردانی حسین صفارزادگان و میثم حسینی و تهیه کنندگی محمدمهدی مشکوری در جشنواره بین‌المللی فیلم مستقل نیوزیلند (NZ Indie Film Festival) موفق شد عنوان بهترین انیمیشن را از آن خود کند.

این جشنواره با هدف حمایت از فیلمسازان مستقل از سراسر جهان شکل گرفته است.

«ببعی قهرمان» همچنین در جشنواره Universal Film Festival آمریکا که بیش از ۱۸ سال سابقه برگزاری دارد، برای نمایش انتخاب شده است. این رویداد روز ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) در شهر نیویورک برگزار خواهد شد و با ترکیبی از برنامه‌های حضوری و مجازی، فرصتی برای معرفی فیلمسازان مستقل فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، جشنواره Push Play Animation Film Series در آمریکا نیز که از رویدادهای معتبر و تخصصی حوزه انیمیشن به شمار می‌رود، در دوره اخیر خود میزبان «ببعی قهرمان» خواهد بود. این جشنواره با ساختاری دوگانه (حضوری و مجازی) بستر نمایش آثار انیمیشن را برای مخاطبان محلی و بین‌المللی فراهم می‌آورد.

انیمیشن سینمایی «ببعی قهرمان» سال گذشته در اکران داخلی موفق به جذب بیش از یک میلیون و پانصد هزار مخاطب شد و توانست رکورد پرفروش‌ترین انیمیشن سینمایی ایرانی را از آن خود کند.

«ببعی قهرمان» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که با مشارکت موسسه «قاب رویا» و همکاری شرکت رایمون مدیا به تولید رسیده است.

کد خبر 6572185
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها