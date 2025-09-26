  1. هنر
  2. سینمای ایران
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

«رها» مسافر رم ایتالیا می‌شود؛ رونمایی از پوستر و نام بین‌المللی فیلم

فیلم سینمایی «رها» با نام بین‌المللی «موهای دخترم» به کارگردانی حسام فرهمند به بخش رسمی بیست‌وسومین دوره جشنواره «آلیس در شهر» ایتالیا راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «رها» با نام بین‌المللی «موهای دخترم» My Daughterَs Hair به کارگردانی حسام فرهمند و تهیه‌کنندگی سعید خانی موفق شد به بخش رسمی بیست‌وسومین دوره جشنواره «آلیس در شهر» Alice nella Città در رم ایتالیا راه یابد.

همزمان با این اتفاق، پوستر بین‌المللی این فیلم سینمایی نیز با طراحی محمدحسین هوشمندی رونمایی و منتشر شد.

جشنواره «آلیس در شهر» Alice nella Città که از ۱۵ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۲۳ مهر تا ۴ آبان برگزار خواهد شد، رویدادی موازی با جشنواره بین‌المللی فیلم رم است و تمرکز ویژه‌ای بر نسل جوان، استعدادهای نو و سینمای مستقل دارد.

شهاب حسینی، غزل شاکری، ضحا اسماعیلی‌فر، آرمان میرزایی، محمدرضا سامیان بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

پخش بین‌المللی فیلم «موهای دخترم» بر عهده شرکت ماداکتو پیکچرز است.

عکس از ایران انتظام است.

کد خبر 6602271
آروین موذن زاده

