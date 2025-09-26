به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «رها» با نام بین‌المللی «موهای دخترم» My Daughterَs Hair به کارگردانی حسام فرهمند و تهیه‌کنندگی سعید خانی موفق شد به بخش رسمی بیست‌وسومین دوره جشنواره «آلیس در شهر» Alice nella Città در رم ایتالیا راه یابد.

همزمان با این اتفاق، پوستر بین‌المللی این فیلم سینمایی نیز با طراحی محمدحسین هوشمندی رونمایی و منتشر شد.

جشنواره «آلیس در شهر» Alice nella Città که از ۱۵ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۲۳ مهر تا ۴ آبان برگزار خواهد شد، رویدادی موازی با جشنواره بین‌المللی فیلم رم است و تمرکز ویژه‌ای بر نسل جوان، استعدادهای نو و سینمای مستقل دارد.

شهاب حسینی، غزل شاکری، ضحا اسماعیلی‌فر، آرمان میرزایی، محمدرضا سامیان بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

پخش بین‌المللی فیلم «موهای دخترم» بر عهده شرکت ماداکتو پیکچرز است.

عکس از ایران انتظام است.