به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری‌آکردی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان افزود: ستاد در اجرای چهار شعار اصلی شامل تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، پاسخ به مطالبات مردم، قانون‌گرایی و تعامل با دستگاه‌ها فعالیت می‌کند و ورود به مسائل عمرانی و خدماتی در برخی استان‌ها، مانند حل مشکل پانزده‌ساله فاضلاب مسکن مهر و کشتارگاه شهرستان خدابنده، نمونه‌ای از اثرگذاری آن است.

وی با اشاره به منکرات بزرگ امروز، رها شدن پروژه‌های نیمه‌تمام، تبعیض مالیاتی، خصوصی‌سازی‌های غلط و توزیع ناعادلانه بودجه فرهنگی را از مصادیق اصلی منکر دانست و افزود که رها شدن پروژه‌ها موجب راکد ماندن سرمایه‌ها و ایجاد نارضایتی عمومی می‌شود.

سرپرست ستاد تأکید کرد که فعالیت ستاد محدود به مسائل فردی مانند حجاب نیست و قله امر به معروف در حکمرانی اسلامی، مقابله با فساد، تبعیض و سوءمدیریت است.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر مأموریت فرهنگی و ایجابی این نهاد گفت: تمرکز اصلی ستاد بر ترویج فرهنگ دینی، نظارت بر اجرای فریضه و حمایت از آمران است و هیچ‌گونه ابزار امنیتی یا قضائی در اختیار ندارد.

طاهری‌آکردی درباره مأموریت آموزشی ستاد گفت: این نهاد با طراحی دوره‌های تخصصی شامل ۷۲ بخش آموزشی در قالب متن، صوت، تصویر و آزمون، علاوه بر آموزش فقهی و حقوقی، به مباحث روان‌شناختی و جامعه‌شناختی نیز می‌پردازد. همچنین برنامه‌های حوزه عفاف و حجاب شامل آموزش خانواده متعالی، سیره اهل‌بیت و الگوهای فرهنگی و برندهای معتبر کشور در دستور کار قرار دارد.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه باید قوانین مشخص برای فعالیت در پلتفرم‌های داخلی و خارجی تدوین شود، فرایند موجود در فضای مجازی را نامطلوب عنوان کرد و ادامه داد: در بسیاری از کشورها فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی ممنوع است، اما در ایران برخی شبکه‌ها بدون نظارت فعال هستند.

طاهری‌آکردی با اشاره به اهمیت رسانه‌ها در حکمرانی نوین گفت: اصحاب رسانه می‌توانند در خط مقدم مطالبه‌گری باشند و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای خود را جدی بگیرند و رسانه‌ها امروز جایگاه مهم و تأثیرگذاری دارند و باید با مسئولیت‌پذیری، صداقت و تعهد در مسیر تعالی جامعه گام بردارند.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: انتشار اخبار بدون تحقیق می‌تواند آسیب جدی به افراد وارد کند و سرعت انتشار خبر نباید جای صحت و دقت را بگیرد.

طاهری‌آکردی همچنین به ضرورت قانون‌گذاری در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: نبود قوانین مشخص در این حوزه موجب آسیب‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود و فضای مجازی باید با چارچوب‌های حقوقی و حفاظتی مدیریت شود. وی افزود که فعالیت‌های عمومی مانند رعایت مقررات رانندگی یا قوانین پارک‌ها نیز بخشی از عقلانیت عمومی و مدیریت فرهنگی است و ارتباط مستقیمی با دین خاص ندارد.

وی ادامه داد: ستاد تلاش کرده است دامنه فعالیت‌های ترویجی را از مسئله حجاب فراتر برده و به موضوعات گسترده‌تری از جمله مسئولیت اجتماعی، کنشگری مسئولانه، نظارت همگانی و حکمرانی دینی ورود کند. ستاد در سال‌های اخیر بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نشست علمی، کرسی آزاداندیشی و رویداد مربوط به حکمرانی دینی برگزار کرده است.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها و آموزش نوآورانه در مدارس و جامعه گفت: باید مفاهیم دینی و فرهنگی نسل جدید در قالب‌های نوین مانند بازی‌های رایانه‌ای و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در مناطق محروم منتقل شود تا هم از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری شود و هم مهاجرت و فرار استعدادها کاهش یابد.