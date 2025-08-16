  1. سیاست
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر منصوب شد

حجت الاسلام والمسلمین طاهری با حکم رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به سرپرستی ستاد امر به معروف و نهی از منکر منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در حکمی حجت الاسلام والمسلمین طاهری را به سرپرستی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمد حسین طاهری آکردی (دامت توفیقاته)

دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر

سلام علیکم و رحمة الله؛

با احترام و آرزوی عزت، سلامتی و توفیق روزافزون، باعنایت به موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) با پایان مأموریت جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای صدیقی در جایگاه امامت جمعه موقت تهران، ضمن قدردانی از زحمات و خدمت هفت‌ساله ایشان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اکنون که براساس مفاد ماده ۱۹ از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مورخ ۲۳/‏۰۱/‏۱۳۹۴‬ مجلس شورای اسلامی، پس از طی فرایند تعریف شده، این امانت باید به دست سنگردار دیگری سپرده شود، تا زمان تعیین رئیس جدید و با موافقت اعضای محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، جنابعالی را که از روحیه جهادی و انقلابی برخوردار بوده و از اشراف و تجربیات ارزشمند در این عرصه برخوردار هستید، با حفظ سمت، به عنوان "سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر" منصوب می‌نمایم.

بدیهی است در دوره سرپرستی، از تمام اختیارات قانونی در حوزه‌های مدیریتی، اجرایی، حقوقی و مالی، برای پیگیری بی‌وقفه امور محوله و اعمال هرگونه اصلاح ضروری، با تکیه بر خرد جمعی، به منظور تسهیل و تسریع در مسیر دستیابی به اهداف عالیه پیش رو و احیای فریضتین، برخوردار هستید.

ان‌شاءالله برای جلب رضایت پروردگار متعال و عملیاتی‌سازی سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این رابطه، علاوه بر همکاری مسئولان مکرم نهادها و دستگاه‌های متناظر، از همراهی و همفکری نمایندگان معزز ولی فقیه و ائمه جمعه محترم در سراسر کشور، که ریاست ستادهای استانی و شهرستانی را بر عهده دارند، بهره‌مند خواهید بود.

محمد جواد حاج علی اکبری

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

حسین کشتکار

