مصرف بهینه منابع آبی نیازمند فرهنگسازی در میان مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی در حاشیه بازید ائمه جمعه شهرهای استان از تصفیه خانه آب زنجان نقش ائمه جمعه و تریبون‌های نماز جمعه را در صیانت از منابع آبی بسیار مهم و موثر دانست و گفت: می‌توان با بهره گیری از این ظرفیت بزرگ در راستای اصلاح فرهنگ مصرف مشترکان اقدام کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: با توجه به وجود ارزش‌های مذهبی بین شهروندان، می‌توان با اتکا به مفاهیم بلند اسلامی و دینی برای تحقق مصرف بهینه آب از تریبون مقدس نماز جمعه بهره گرفت.

نادرخانی با تقدیر از اقدامات ائمه جمعه برای اختصاص مضامین مرتبط با کم آبی و مصرف صحیح آب در خطبه‌های نماز جمعه توسط امامان جمعه استان، خواستار توجه و ایجاد حساسیت بیشتر بین نمازگزاران و مردم در این زمینه شد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان با اشاره به تاکیدات نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان بر ضرورت ایفای نقش نهاد نماز جمعه در تحقق مدیریت مصرف، از این اظهارات و موضع گیری های حجت الاسلام و المسلمین حسینی تقدیر کرد.

نادرخانی با اشاره به مصرف بی رویه آب در برخی از روستاهای استان، از ائمه جمعه درخواست کرد مضامین تشریعی در خصوص استفاده غیرمجاز از آب آشامیدنی برای آبیاری باغ و باغچه را بیش از پیش تبیین کنند.

ائمه جمعه شهرهای استان زنجان با حضور در تصفیه خانه آب زنجان از نزدیک در جریان فعالیت این مرکز قرار گرفتند.

گفتنی است بازدید میدانی از وضعیت سد تهم و تامین آب تصفیه خانه آب زنجان از این سد دیگر برنامه ائمه جمعه استان در زنجان بود.