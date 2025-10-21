نادرخانی: ۱۰ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در خرمدره اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی اظهار کرد: طرح فاضلاب شهر خرمدره مشتمل بر ۱۳۰ کیلومتر شبکه جمع آوری و یک کیلومتر خط انتقال همراه با احداث یک باب تصفیه خانه است.

وی افزود: این تصفیه خانه با سیستم لجن فعال و با ظرفیت ۱۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز فعالیت خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیان داشت: هدف از اجرای طرح فاضلاب در شهر خرمدره کمک به حفظ منابع آبی و ارتقاء شاخص های بهداشتی در این شهر است.

وی یادآور شد: تا کنون ۲۶ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب همراه با بخشی از ابنیه و واحدهای تصفیه خانه فاضلاب خرمدره احداث شده است که به دلیل عدم تخصیص ردیف های اعتباری اجرای این پروژه متوقف شده بود و اکنون با تخصیص اعتبارات جدید شاهد رونق در اجرای این طرح خواهیم بود.

نادرخانی افزود: با تخصیص پساب حاصل از تصفیه فاضلاب در شهر خرمدره از استفاده منابع آب آشامیدنی به صنایع آب بر در شهرستان خرمدره پیشگیری می شود.