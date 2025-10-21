  1. استانها
  2. زنجان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

نادرخانی: ۱۰ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در خرمدره اجرا می شود

نادرخانی: ۱۰ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در خرمدره اجرا می شود

زنجان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: امسال با تخصیص ۹۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای شبکه جمع آوری بهداشتی فاضلاب در شهر خرمدره، ۱۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در این شهر اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی اظهار کرد: طرح فاضلاب شهر خرمدره مشتمل بر ۱۳۰ کیلومتر شبکه جمع آوری و یک کیلومتر خط انتقال همراه با احداث یک باب تصفیه خانه است.

وی افزود: این تصفیه خانه با سیستم لجن فعال و با ظرفیت ۱۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز فعالیت خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیان داشت: هدف از اجرای طرح فاضلاب در شهر خرمدره کمک به حفظ منابع آبی و ارتقاء شاخص های بهداشتی در این شهر است.

وی یادآور شد: تا کنون ۲۶ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب همراه با بخشی از ابنیه و واحدهای تصفیه خانه فاضلاب خرمدره احداث شده است که به دلیل عدم تخصیص ردیف های اعتباری اجرای این پروژه متوقف شده بود و اکنون با تخصیص اعتبارات جدید شاهد رونق در اجرای این طرح خواهیم بود.

نادرخانی افزود: با تخصیص پساب حاصل از تصفیه فاضلاب در شهر خرمدره از استفاده منابع آب آشامیدنی به صنایع آب بر در شهرستان خرمدره پیشگیری می شود.

کد خبر 6629651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها