سرهنگ آرامش: تشکیل قرارگاه راهبری مساجد استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین آرامش اظهار کرد: قرارگاه راهبری مساجد به منظور تحقق محله‌های مردم‌سالار اسلامی و ارتقای توانمندی‌های ارکان مساجد استان مرکزی ایجاد شده است.

وی هدف اصلی این قرارگاه را ساماندهی فعالیت‌ها و حل مشکلات مرتبط با مساجد در سطح این استان دانست و افزود: در جلسه قرارگاه، تصمیماتی برای بررسی و ارزیابی چالش‌ها و فعالیت‌های مرتبط با مساجد اتخاذ شد و به همین منظور، ۱۲ قرارگاه شهرستانی نیز در راستای رسیدگی به نیازهای محلی تشکیل خواهد شد.

سرهنگ آرامش با اشاره به ساختار قرارگاه گفت: ریاست شورای راهبری مساجد در قرارگاه استانی به نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه اراک واگذار شده است، مسئول امور مساجد نیز به عنوان دبیر استان انتخاب شده و استاندار به عنوان نایب رئیس و دبیر اجرایی این قرارگاه، فرمانده سپاه حضرت روح الله تعیین شده است.

وی تصریح کرد: موضوعات مهمی که در این جلسه مورد پیگیری قرار گرفت، شامل برگزاری دوره‌های توانمندسازی برای ارکان مساجد از جمله فرماندهان پایگاه‌ها، امام جماعت‌ها و هیئت امنای مساجد بود.

سرهنگ آرامش به بررسی مسائل مرتبط با موقوفه‌ها و دیگر فعالیت‌های مرتبط با مساجد پرداخت و گفت: این قرارگاه به دقت این مسائل را بررسی خواهد کرد تا هم‌افزایی و هماهنگی بیشتری میان ارکان اجرایی مساجد برقرار شود.

وی افزود: دوره آموزشی ویژه‌ای برای ارکان مساجد در ماه آینده در مشهد مقدس برگزار خواهد شد، این اقدام در راستای ارتقای سطح آگاهی و توانمندی‌های ارکان مساجد و تسهیل فعالیت‌های آنها انجام می‌گیرد.