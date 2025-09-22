مسکو: هیچ مدرکی مبنی بر نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیمیتری پولیانسکی معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست استونی برگزار شد، گفت: هیچ مدرکی مبنی بر نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه وجود ندارد.
معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در نشست مذکور گفت: هواپیماهای ما در حریم هوایی بینالمللی پرواز میکردند. ما تهدیدات علیه نیروهای خود را جدی میگیریم و پیشنهاد گفتگوی مستقیم با استونی را دادهایم. اروپا در تلاش است تا دولت ترامپ را به رویکرد ضدروسی بازگرداند.
دیمیتری پولیانسکی در این باره اضافه کرد: اگر اروپا خواهان گفتگوی جدی در مورد تامین امنیت است، مسکو برای آن آمادگی دارد.
نظر شما