۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

مایک والتز: از هر وجب از خاک ناتو دفاع خواهیم کرد

نماینده آمریکا در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل که به درخواست استونی برگزار شد، ادعا کرد: از هر وجب از خاک ناتو دفاع خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان ملل متحد، مایک والتز نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در نشست شورای امنیت که به درخواست استونی برگزار شد، گفت: ۹ روز پیش شورای امنیت برای نقض حریم هوایی لهستان از سوی روسیه گرد هم آمد. واشنگتن از روسیه خواست تا قوانین بین المللی در این خصوص را رعایت کند. اکنون موضوعی (مشابهی) پیرامون استونی مطرح شده است.

نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه داد: ما در مواجهه با نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه، در کنار این کشور می‌ایستیم. ما از هر وجب از خاک ناتو دفاع خواهیم کرد و روسیه باید اقدامات خطرناک خود را متوقف کند.

مایک والتز در این خصوص اضافه کرد: ما از روسیه می‌خواهیم تا برای پایان دادن به جنگ، مستقیماً با اوکراین مذاکره کند. ما می‌خواهیم روسیه به دنبال کاهش تنش باشد، نه طولانی کردن درگیری‌ها.

