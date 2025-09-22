به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه‌ای با رئیس و معاونان سازمان صداوسیما با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: باید شرایطی مهیا کنیم تا نوجوانان در تلاش کامل و با توجیه ضرورت علم اندوزی در فضایی با نشاط برای مدیریت آینده کشور آماده شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با تبریک مجدد به قهرمانان و پهلوانان تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی تاکید کرد: جامعه نیاز به نشاطی داشت که این جوانان متعهد و اخلاق‌مدار ایجاد کردند و باید از صداوسیما برای پوشش مناسب این مسابقات که نیاز کنونی جامعه بود، تقدیر کرد.

وی با اشاره به اینکه کشتی ورزش ملی کشور است وهمیشه به دنبال پهلوانی در کشتی و تمام رشته‌های ورزشی بودیم، افزود: زمانی که قهرمانان ملی ما با منش پهلوانی نیز شکست خود را پذیرا می‌شوند، به نوعی پیروزی است که قهرمانی و پهلوانی توأم با یکدیگر می‌شود و حتی با وجود بداخلاقی رقیبان اما از خود روحیه پهلوانی نشان می‌دهند.

عارف با تاکید بر اینکه نسل جوان به فرهنگ و منش پهلوانی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: این روحیه پهلوانی در ذات و فرهنگ مردم ایران نهادینه است و به این فضا در تمام رشته‌های ورزشی نیاز داریم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم گسترش و تبلیغ ورزش‌های مرتبط با فرهنگ ایرانی همانند ورزش زورخانه‌ای در صداوسیما تصریح کرد: صداوسیما باید فعالیت‌های خود را در قبال ورزش‌هایی همانند کشتی و زورخانه‌ای که با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما عجین شده است و نیز ترویج فرهنگ پهلوانی توسعه دهد و دولت آمادگی کامل دارد در این زمینه کمک‌های لازم را در اختیار قرار دهد تا پیروزی‌های ایجاد شده در ورزش‌های قهرمانی در آینده حفظ شود.

وی همچنین بر آمادگی دولت برای کمک به رسانه ملی در به‌روزرسانی تجهیزات و افزایش تولیدات این رسانه برای جذب مخاطبان تاکید کرد و گفت: صدا سیما می‌تواند نقش مهمی در مدیریت در حفظ انسجام اجتماعی به وجود آمده پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایفا کند. رمز موفقیت کشور در این جنگ نیز حضور مردم بود که باید حفظ و شکاف‌ها پر شود. نباید به گونه‌ای عمل کرد که انسجام ملی خدشه‌دار شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم حضور دیدگاه‌های مختلف در برنامه‌های صدا و سیما بویژه در برنامه‌های خبری و تخصصی تأکید کرد.

پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما نیز در این نشست با عرض خداقوت صمیمانه به رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و تمامی دولتمردان که در این روزهای سخت و پرچالش بار بسیار سنگینی برای اداره کشور بر دوش دارند، گفت: من شاهد تلاش‌های شبانه‌روزی دولت چهاردهم در خدمت‌رسانی به مردم هستم و برای این مجاهدت‌ها و تلاش‌های دولت آرزوی توفیق داریم.

وی با بیان اینکه رسانه ملی آمادگی صد درصد دارد تا در کنار دولت باشد و ما در سازمان صداوسیما، خود را مسئول و موظف می‌دانیم که برای تحقق و به ثمر رسیدن اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت یاری‌رسان باشیم، گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، صداوسیما همواره در تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، برای گسترش همکاری‌ها و ارائه راهکارها و پیشنهادهای نوین، پیشگام بوده است. نتیجه این رویکرد، شکل‌گیری تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای جدیدی میان صداوسیما و بدنه دولت در حوزه‌های تولیدات رسانه‌ای، فرهنگ‌سازی و تحقق اهداف دولت است.

جبلی پس از ارائه گزارش از اقدامات و دستاوردهای این سازمان از جمله تولیدات سینمایی و سریال در کنار تقویت زیرساخت‌های فنی، به بازدید عارف از سازمان صداوسیما و ساختمان شیشه‌ای خبر و همچنین برگزاری جلسات مشترک با معاونان این سازمان اشاره کرد و ادامه داد: در کنار تقویت اضلاع دیپلماسی و نیروهای مسلح، مدیریت افکارعمومی به عنوان ضلع سوم در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه اهمیت اساسی دارد و مجاهدت‌ها و رشادت‌های این سازمان همواره مورد توجه و تقدیر دولت بوده است که باید با پر کردن خلاء‌ها و مشکلات آمادگی خود را حفظ کنیم.

همچنین در این جلسه در خصوص تامین منابع مالی و کمک‌های لازم برای روند بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده پس از جنگ، خرید و به روزرسانی تجهیزات و کمک به رسانه ملی برای تولیدات این سازمان تصمیم‌گیری شد.