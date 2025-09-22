به گزارش خبرگزاری مهر، امضای تفاهمنامه مس و آموزش و پرورش برای توسعه عدالت آموزشی در کرمان و آذربایجان شرقی با حضور محسن حاجیمیرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور انجام شد.
در مراسم امضای این تفاهمنامه، حاجیمیرزایی با تبیین جایگاه و اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها اظهار داشت: متأسفانه در مقاطعی، مفهوم مسئولیت اجتماعی از مسیر اصلی خود منحرف شد؛ حال آنکه این مفهوم در تعارض با مأموریت شرکتها نیست، بلکه مکمل آن محسوب میشود. مسئولیت اجتماعی میتواند فضای پیرامونی سرمایهگذاری را به بستری مستعد برای رشد و پیشرفت تبدیل کند.
رئیس دفتر رئیس جمهور با تأکید بر نقش آموزش در توسعه پایدار کشور افزود: آموزش هم ابزار توانمندسازی است و هم ابزار عدالت. بسیاری از نابرابریها ریشه در توزیع نامتوازن فرصتهای آموزشی دارد. اگر بتوانیم دسترسی برابر و کیفی به آموزش را فراهم کنیم، بنیان عدالت در کشور مستحکمتر خواهد شد.
حاجی میرزایی همچنین به برخی انتقادات درباره تمرکز دولت بر توسعه عدالت آموزشی پاسخ داد و تصریح کرد: این انتخاب، یک تصمیم راهبردی و خیرخواهانه است. بسیاری از مسئولان ترجیح میدهند در دوره مدیریت خود اقداماتی انجام دهند که در کوتاهمدت به نتیجه برسد، اما تمرکز رئیسجمهور بر تقویت زیربنای فرهنگی و آموزشی کشور، اقدامی استراتژیک و آیندهساز است. بیتردید فردای ایران را آموزش و پرورش امروز میسازد و اگر خواهان فردایی متفاوت و متمایز هستیم، مسیر آن از نظام تعلیم و تربیت میگذرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: مسئولیت اجتماعی نباید صرفاً به معنای حمایت مالی تقلیل یابد؛ بلکه باید به اهرمی برای جوشش ظرفیتهای اجتماعی در مسیر عدالت آموزشی تبدیل شود. هدف اصلی، ایجاد احساس مالکیت و مشارکت مردم در این روند است.
حاجیمیرزایی در پایان ضمن قدردانی از همراهی شرکت ملی صنایع مس ایران در این عرصه گفت: مشارکت شما ارزشمند و مغتنم است و انتظار میرود این روحیه مسئولیتپذیری به بدنه جامعه نیز منتقل شود.
