به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در اولین نشست مشترک دولت و مجلس به تجربه موفق هماهنگی و جلسات مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی در اجرا و تحقق برنامه سوم پیشرفت اشاره کرد و با بیان اینکه برنامه سوم توسعه یکی از موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب است، افزود: با همکاری دولت و مجلس وقت بالای ۹۰ درصد اهداف برنامه سوم پیشرفت محقق شد که باید این روند در اجرای برنامه هفتم پیشرفت نیز در دستور کار قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص جلسات مشترک دو قوه با ترکیبی ثابت رایزنی‌ها و همفکری‌های لازم را داشته‌اند که باید این جلسات به صورت منظم برگزار شود و خوشحالیم اولین جلسه مشترک در سطحی بالا برگزار شده است.

وی ادامه داد: دولت چهاردهم جلسات مشترکی نیز با قوه قضائیه برای حل مسائل و پیگیری مطالبات دارد و امیدواریم با هماهنگی مجلس مسئله مشترک و مهم ابلاغ و اجرای برنامه هفتم پیشرفت با قوت پیگیری و اجرایی شود.

عارف با بیان اینکه با هماهنگی، نگاه مشترک و پیگیری راهبردها در چنین جلسات مشترکی بسیاری از مسائل کشور قابل حل است، بر ضرورت تعامل وزرای دولت و نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: بخش‌های اقتصادی مجلس و دولت باید علاوه بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت بر روی مسئله مهم تدوین و تصویب بودجه سال آینده هماهنگی‌های لازم را در این جلسات مشترک به عمل آورند تا پیش‌بینی منابع و اصلاحات ضروری در این زمینه در فضایی صمیمی و همکاری انجام شود.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: اجرای برنامه هفتم پیشرفت راهبرد اصلی دولت است که اقدامات دولت در یک سال گذشته در سال اول اجرایی برنامه هفتم قابل مقایسه با سایر دولت‌ها نیست که این نشانگر عزم و اراده جدی دولت در اجرای این برنامه است.

علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با قدردانی از پیگیری‌های دولت برای برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس و اشاره به اینکه اجرای برنامه هفتم پیشرفت میثاق ملی و از تأکیدات همیشگی رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است، تصریح کرد: مجلس عزمی راسخ برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت با هماهنگی دولت دارد که باید کمیسیون‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط به یک تفاهم و فهم مشترک برسند.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرای دولت در کنار یکدیگر برای پیشبرد توسعه کشور هستند، اهمیت تعامل معاونت‌های پارلمانی در وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی را خاطر نشان ساخت.

همچنین در اولین نشست مشترک دولت و مجلس در خصوص گزارش عملکرد برنامه هفتم پیشرفت، نحوه تصویب و تدوین لایحه بودجه سال آینده، اجرای ماده ۱۱۹ و ضرورت اصلاح بندهای غیرقابل اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت بحث، تصمیم گیری و تبادل نظر شد.

لازم به ذکر است، در این جلسه نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، وزرای راه و شهرسازی، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور، دبیرهیات دولت، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور و همچنین معاونین مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های دولتی حضور داشتند.