  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۸

بازگشت ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه به روال سابق از اول مهر

بازگشت ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه به روال سابق از اول مهر

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد:ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضائی و اداری تابعه قوه قضاییه از اول مهر ۱۴۰۴ به روال سابق برمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به بخشنامه شماره ۵۷۸۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضائی و اداری تابعه قوه قضاییه از اول مهر ۱۴۰۴ به روال سابق (ساعت ۷:۰۰ صبح) برمی‌گردد.

همچنین، در راستای حمایت از خانواده، کاهش دغدغه والدین و تسهیل تردد در آغاز سال تحصیلی، ساعت آغاز به کار واحدهای ستادی و حوزه‌های قضائی در کلان‌شهرها در ۲ هفته اول مهر سال ۱۴۰۴ به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ تعیین می‌شود.

لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که با رعایت ساعات کاری روزانه کارکنان، ساعات کار شناور هیچ خللی در نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات ایجاد نشود.

کد خبر 6598364
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها