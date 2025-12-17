  1. جامعه
تغییر ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه از اول دی سال جاری

ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از اول دی سال جاری تا پانزدهم فروردین سال ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و با عنایت به صدور بخشنامه شماره ۸۵۴۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴ پیرو مصوبه ابلاغی تعیین ساعت کاری ادارات هیئت وزیران مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳، مقرر شد که ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضائی و اداری تابعه قوه قضائیه از اول دی سال جاری تا پانزدهم فروردین سال ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ باشد.

استفاده از ساعات شناور (به مدت یک ساعت) در شهر تهران صرفاً برای همکاران خانم دارای فرزند خردسال بوده که پس از اعلام موافقت قبلی رئیس واحد مربوطه قابل اعمال است.

