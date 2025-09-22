کشف یک هزار لیتر سوخت قاچاق در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب غروب دوشنبه در بازدید از پاسگاه انتظامی مهماندوست با بیان اینکه مأموران این پاسگاه متوجه خودرو عبوری مشکوک شدند، ابراز داشت: سمند متوقف و از آن بازرسی لازم انجام گرفت.
وی با بیان اینکه در این خودرو هزار لیتر بنزین خارج از شبکه توزیع فرآوردههای نفتی کشف شد، افزود: این بنزینها داخل مشک پلاستیک بودند.
فرمانده انتظامی دامغان ارزش این محموله را طبق نظر کارشناسان امر ۴۲۰ میلیون ریال برآورد کرد و ابراز داشت: محموله به شرکت نفت تحویل داده شده است.
عرب از توقیف خودرو خبر داد و در ادامه تصریح کرد: یک متهم در این راستا دستگیر و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.
وی افزود: مأموران انتظامی دامغان محورهای مواصلاتی را تحت رصد دارند و اجاره تردد خودروهای حاوی انواع مصادیق قاچاق را از این شهرستان نداده و با متخلفان برخورد میشود.
