دستگیری ۶ سارق پسته در دامغان؛ باغداران تدابیر امنیتی را منظور کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین عرب صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان با بیان اینکه در فصل برداشت پسته قرار داریم، ابراز داشت: متأسفانه عده‌ای سودجو با سرقت از باغداران زحمت آنها را بیشتر می‌کنند.

وی افزود: نیروی انتظامی دامغان برای جلوگیری از تضعیف حقوق باغداران پسته کار باغات را تحت رصد و کنترل دارد و گشت‌های خود را در مناطق مستعد فعال کرده است.

فرمانده انتظامی دامغان بابیان اینکه مأموران پاسگاه انتظامی مهماندوست متوجه مورد مشکوک شدند، ابراز داشت: پلیس توانست شش سارق را هنگام ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر کند.

عرب با بیان اینکه از خودرو متهمان ۱۰۰ کیلوگرم پسته سرقتی کشف شد، تصریح کرد: متهمان به انجام چهار فقره سرقت پسته در دامغان اعتراف کردند.

وی با بیان اینکه دو فقره سرقت طیور نیز در پرونده این سارقان وجود داشت، افزود: شش متهم فوق پس از تشکیل پرونده برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.