به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس هلال احمر قهرمانی تیم کشتی ایران در جام جهانی را تبریک گفت.
در پیام دکتر کولیوند آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پهلوانی و قهرمانی در فرهنگ ایرانی با واژه ایثار همنشین است و شادمانی این روزهای ملت ایران از قهرمانی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی در رقابتهای قهرمانی جهان، در حقیقت خشنودی از افتخارآفرینی جوانان جوانمرد و ایثارگری است که نه فقط با دوبنده کشتی در میدان مسابقه بلکه با دستان سخاوتمند و کمککننده در بیرون از تشک کشتی نیز یَل میدان نوعدوستی و صاحب مدال طلا در عرصههای مردمداری هستند و بر اساس همین تفکر بشردوستانه است که پهلوان سعید اسماعیلی که امسال قهرمان جهان شد، سال گذشته اندکی پس از قهرمانی در المپیک، لباس داوطلبی جمعیت هلالاحمر را بر تن کرد.
مرام داوطلبی برای کمک به مردم نه فقط در بین ملیپوشان کشتی بلکه در شخصیت مدیران این ورزش ملی نیز بروز و ظهور دارد و بر همین اساس دکتر علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی با عضویت داوطلبانه در جمعیت هلالاحمر، الگوی شاخص مهرورزی و بخشندگی در جمع داوطلبان هلالاحمر محسوب میشوند.
مدالآوران عزیزمان در رقابتهای جهانی کشتی در کرواسی، با اقدام تحسینبرانگیز مقابل پرچم مقدس ایران و احترام به ارزشهای میهنی و مذهبی نیز ثابت کردند که نگین تابناک انسانیت هستند و روح پهلوانیشان زینتبخش کالبد قهرمانشان است.
این قهرمانی توأمان را به اعضای تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی، مربیان و فدراسیون کشتی تبریک میگویم و از خداوند متعال برای همه این جوانان افتخارآفرین که این روزها به قلب هموطنان خود شادی بخشیدهاند، سلامت، سربلندی و توفیقات روزافزون خواستارم.
