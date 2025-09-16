  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹

پیام تبریک فرمانده کل ارتش به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیامی، قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشور در مسابقات جهانی کرواسی را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدورپیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی کرواسی را که پس از ۱۲ سال به دست آمده را به ملت قهرمان پرور ایران، کشتی‌گیران آزاد کار تیم ملی، کادر فنی و مجموعه فدراسیون کشتی تبریک گفت.

متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ و اهتزاز پرچم پر افتخار ایران اسلامی در کرواسی، ضمن تثبیت جایگاه کشورمان در کشتی دنیا، دل ملت عزیزمان را شاد کرد.

این اتفاق مبارک که پس از درخشش و قهرمانی تیم والیبال زیر ۲۱ سال ایران در مسابقات جهانی صورت گرفت، موجب غرور ملی میلیون‌ها ایرانی در سراسر جهان شد.

اینجانب ضمن آرزوی موفقیت برای تیم کشتی فرنگی در مسابقات پیش رو، قهرمانی آزادکاران عزیز را به کشتی‌گیران، کادر فنی و مجموعه فدراسیون کشتی ایران که علاوه بر مدال قهرمانی، مدال پهلوانی هم بر گردنشان آویخته شده، تبریک عرض نموده، توفیقات روزشافزون تمامی ورزشکاران ایران اسلامی را در عرصه‌های بین‌المللی از خداوند متعال مسئلت دارم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی

کد خبر 6591863
هادی رضایی

