https://mehrnews.com/x396dw ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰ کد خبر 6598462 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰ سخنان بلوچی استاندار سیستان و بلوچستان با خانواده شهدای ۸ مهر زاهدان زاهدان - استاندار سیستان و بلوچستان خطاب به خانواده شهدای ۸ مهر زاهدان به زبان بلوچی سخن گفت. دریافت 15 MB کد خبر 6598462 کپی شد
