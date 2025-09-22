  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰

سخنان بلوچی استاندار سیستان و بلوچستان با خانواده شهدای ۸ مهر زاهدان

سخنان بلوچی استاندار سیستان و بلوچستان با خانواده شهدای ۸ مهر زاهدان

زاهدان - استاندار سیستان و بلوچستان خطاب به خانواده شهدای ۸ مهر زاهدان به زبان بلوچی سخن گفت.

دریافت 15 MB
کد خبر 6598462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها