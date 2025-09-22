خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: ترویج فرهنگ شهادت و ایثار در سیستان و بلوچستان اهمیت ویژهای دارد، زیرا این منطقه با ویژگیهای خاص اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، زمینهای مناسب برای نهادینه کردن ارزشهای مقاومت و فداکاری فراهم میکند. یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس نماد پایبندی به اصول اعتقادی و وطندوستی است و انتقال این ارزشها به نسلهای جدید موجب شکلگیری هویت ملی و تقویت همبستگی اجتماعی میشود.
در شرایط کنونی که آسیبهای اجتماعی و نفوذ فرهنگهای غیر بومی تهدیدی برای ارزشهای بومی است، یادآوری ایثارگریهای رزمندگان دفاع مقدس میتواند حس مسئولیتپذیری و همدلی را در میان جوانان تقویت کند. همچنین، این فرهنگ، انگیزهای برای مشارکت در توسعه و آبادانی استان فراهم میآورد و نقش تربیتی مهمی در پرورش نسلی مقاوم و پایبند به اخلاق و معنویت دارد.
این موضوع را باید در نظر داشت که در دوران دفاع مقدس، رزمندههای شیعه و سنی، فارس و بلوچ زیادی از استان سیستان و بلوچستان حضور داشتهاند و با اتحاد و انسجام و دوشادوش هم در برابر دشمن واحد ایستادهاند و تعدادی از آنها نیز شهید شدهاند. اکنون در سیستان و بلوچستان مزار شهدای شیعه و اهل سنت زیادی وجود دارد که مهر تأییدی بر برادری عمیق مردم این استان است.
اجرای بیش از ۱۲۰ عنوان برنامه همزمان در هفته دفاع مقدس در استان
معاون هماهنگ کننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هشت سال دفاع مقدس ملت ایران جلوههای بزرگی از عشق، ایمان، وحدت، انسجام، ایثار، ازخودگذشتگی، شجاعت، ایستادگی و مقاومت را به رهبری حضرت امام خمینی (ره) به نمایش گذاشت. این جلوهها در جنگ تحمیلی و پس از آن نیز تداوم یافت و امروز گرامیداشت دفاع مقدس با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بهویژه برای نسلهای جوان و نوجوان، برگزار میشود.
سرهنگ علی ثمره افزود: در ایام هفته دفاع مقدس، در سراسر استان ۱۲۰ عنوان برنامه در بخشهای مختلف اجرایی خواهد شد. یکی از برنامههای مهم، دیدار و سرکشی از خانواده معظم شهیدان، دیدار با آزادگان و جانبازان بالای هفتاد درصد و تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت است که بهصورت ویژه و سراسری برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه جهاد تبیین، کاروانهای روایت اعزام میشوند و هادیان سیاسی در مدارس، دانشگاهها و حوزههای علمیه حضور پیدا خواهند کرد. همچنین در بخش محرومیتزدایی، بسیج سازندگی و مجموعههای فعال در اقتصاد مقاومتی با اعزام گروههای جهادی پایگاههای مقاومت و اقشار مختلف، از جمله جامعه پزشکی و ادارات، خدماترسانی خواهند داشت. برپایی میزهای خدمت و اعزام این گروهها به مناطق محروم نیز پیشبینی شده است.
بازسازی حماسه عملیات کانال یونس با جلوههای هنری ویژه در ایرانشهر
معاون هماهنگ کننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان کرد: یکی دیگر از برنامههای شاخص، بازسازی عملیاتهای دفاع مقدس است. هر سال یک عملیات بازخوانی میشود و امسال عملیات «کانال یونس» در شهرستان ایرانشهر و در دانشگاه آزاد به نمایش گذاشته خواهد شد. این برنامه با بهرهگیری از زبان هنر و جلوههای ویژه اجرا میشود تا مفاهیم دفاع مقدس به شکلی اثرگذار منتقل شود.
وی افزود: برنامهها در سطح استان، شهرستانها، حوزهها و پایگاههای مقاومت و با مشارکت اقشار مختلف بسیج اجرا خواهد شد. محور اصلی اجرای این برنامهها پایگاه مقاومت است که با حمایت اقشار گوناگون، نقش محوری در پیشبرد اهداف فرهنگی، اجتماعی، جهادی و حتی امنیتی ایفا میکند.
ثمره تصریح کرد: در حوزه امنیتی نیز پایگاههای مقاومت با فعالیتهای کشفی و اطلاعاتی، در کنار خدمات اجتماعی و فرهنگی، به مردم یاری خواهند رساند. این برنامهها در مجموع در راستای تحقق اهداف اصلی هفته دفاع مقدس است؛ یعنی تبیین ارزشهای هشت سال مقاومت و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و خودباوری به نسلهای امروز است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: هدف از اجرای این برنامهها آن است که نشان داده شود ملت ایران میتواند برای سعادت و پیشرفت خود دست به کارهای بزرگ بزند. انشاءالله این برنامهها به شکلی اثرگذار برگزار خواهد شد و پیام دفاع مقدس به زیبایی به جامعه منتقل میشود.
در ۲ جنگ تحمیلی تمام اسلام در برابر تمام کفر ایستاد
رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تجربه دفاع مقدس نشان داده است که «سلاح معنویت» بزرگترین عامل قدرت ملت ایران بوده است. بر همین اساس، برگزاری نماز جماعت، کلاسهای قرآن، جلسات نهجالبلاغه، برپایی مناسبتهای ملی و مذهبی و توجه ویژه به خانوادههای مرزبانان از جمله اقدامات اصلی برای حفظ و تقویت روحیه معنوی در یگانهای مرزبانی است.
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین محسنی ماهانی همچنین درباره ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان استان توضیح داد: یکی از اقدامات شاخص، ایجاد یادمان شهدا در ستاد استان و همچنین در پاسگاهها و هنگهای مرزبانی است. دانشآموزان، دانشجویان و خانوادههای شهدا با بازدید از این یادمانها با سیره و روش شهدای والامقام آشنا میشوند. این یادمانها بهعنوان چراغ راه، نقش مهمی در انتقال فرهنگ شهادت به نسلهای آینده دارند.
وی به دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه اخیر اشاره کرد و گفت: در هر دو مقطع تاریخی، تمام اسلام در برابر تمام کفر ایستاد. یکی از مهمترین دستاوردها، ناکام گذاشتن محاسبات دشمن بود. دشمنان گمان میکردند با حذف سرداران اسلام میتوانند شالوده نظام را متزلزل کنند، اما تدبیر رهبر معظم انقلاب و جانشینی شایسته، این توطئهها را نقش بر آب کرد.
ولایت؛ سرمایه بی دلیل مردم این مرز و بوم است
رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی استان بیان کرد: اشتباه دیگر دشمن، اتکای صرف به ابزارهای مادی بود. آنان نمیدانستند که ملت ایران سرمایهای بیبدیل به نام ولایت و پشتوانهای عظیم به نام «معنویت» دارد. به گفته مسئولان مرزبانی، همانگونه که درمان بسیاری از بیماریها تنها با توسل به اهلبیت (ع) امکانپذیر است، در میدان نبرد نیز ابزار مادی بدون اتکا به معنویت کارساز نخواهد بود.
در پایان ایشان اشعاری در وصف شهدا خواندند: سلام بر آنهایی که از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم؛ سلام بر دلاورمردانی که قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم؛ سلام بر مجاهدانی که به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم.
پیام دفاع مقدس برای مردم سیستان و بلوچستان فراتر از یک رویداد تاریخی است
محتوا و پیام دفاع مقدس در سیستان و بلوچستان نه تنها یک رویداد تاریخی بلکه نماد مقاومت، ایثار و پایبندی به ارزشهای ملی و دینی با هر رنگ و مذهبی است. این تجربه گرانبها نشان داد که با اتحاد، ایمان و فداکاری میتوان در برابر تهدیدها و فشارها ایستادگی کرد. یادآوری و انتقال این ارزشها به نسلهای آینده باعث تقویت هویت ملی، همبستگی اجتماعی و روحیه مسئولیتپذیری میشود.
