۱۲۰۰ راس دام سبک در دلگان واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اقدام پیشگیرانه واکسیناسیون دام سبک که با هدف ارتقای سلامت دام‌ها، کنترل بیماری‌های دامی و صیانت از سرمایه‌های دامی عشایر و روستاییان منطقه صورت گرفت، گامی مؤثر در جهت تأمین امنیت غذایی و حمایت از معیشت خانوارهای روستا چاه جلال از توابع شهرستان دلگان است.

در این عملیات که با برنامه‌ریزی دقیق انجام شد، دام‌های سبک شامل گوسفند و بز در مقابل بیماری‌های شایع و خطرناک واکسینه شدند.

محمود نخعی مسئول گروه جهادی شهید ابراهیم هاشم بامری در حاشیه این اقدام با اشاره به تداوم فعالیت‌های جهادی در مناطق محروم استان، اظهار داشت: خدمت به مردم مناطق محروم، ادامه راه شهدای دفاع مقدس به ویژه شهید والامقام ابراهیم هاشم بامری است و سعی داریم در کنار ارائه خدمات فرهنگی و عمرانی، به بخش سلامت و معیشت مردم نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.