۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳

سردار شجاعی: محموله بزرگ قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان کشف شد

زاهدان - فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف بیش از ۱۳ میلیارد ریال کالای قاچاق توسط مرزداران استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرزداران استان سیستان و بلوچستان موفق شدند، بیش از ۱۳ میلیارد ریال کالای قاچاق را کشف کنند.

فرمانده مربانی استان در ادامه افزود: مرزداران این فرماندهی مستقر در سرتاسر مرزهای استان با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی موفق شدند در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن توقیف ۲ دستگاه کامیون، ۶ دستگاه خودرو و دستگیری ۱۶ نفر در این رابطه قاچاقچی، مقدار ۹۸۸ قلم انواع لوازم آرایشی، مقدار ۵ تن ۶۰۰ گرم آرد قاچاق، تعداد ۷۹ عدد انواع لوازم یدکی، تعداد ۲۸۸ عدد لوازم جانبی موبایل، تعداد هزار ۵۵۹ عدد کفش، مقدار ۱۲ هزار ۹۹۰ قوطی و بطری، را کشف کنند.

وی در پایان افزود: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش این محموله‌های قاچاق ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سردار شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه قاطعانه با مخلان اقتصادی مجموعه مرزبانی استان تمام تلاش خود را در مبارزه با پدیده شوم قاچاق، ایجاد و استمرار امنیت پایدار و پاسداری از قلمرو سرزمینی ایران اسلامی در جنوب شرق کشور به کار گرفته است.

