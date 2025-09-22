کشف زمین خواری میلیاردی درعلی آبادکتول

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: در پی اخبار واصله مبنی بر سه مورد تصرف غیر مجاز اراضی ملی واقع در حاشیه جنگلی شهرستان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی علی آبادکتول بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضائی، با همکاری کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل‌های مورد نظر اعزام و پس از تأیید تصرف غیر مجاز اراضی مذکور، حدود ۱۵ هزار و ۶۶۳ متر مربع از اراضی ملی را شناسایی و برابر ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، رفع تصرف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارشناسان ارزش ریالی اراضی مورد تصرف را ۹۰ میلیارد ریال برآورد کردند و در این راستا سه نفر متهم به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی علی آبادکتول اظهار کرد: از عموم شهروندان تقاضا می‌شود که در صورت مشاهده و مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.