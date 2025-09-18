کشف زمین خواری ۱۰ میلیاردی در فریدن

سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن در پی اعلام شکایت یکی از ادارات دولتی این شهرستان مبنی بر دخل و تصرف در بخشی از اراضی ملی درشهرستان، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد فردی با اقدامات غیر قانونی و بدون داشتن مجوز، ۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی این شهرستان را به تصرف خود در آورده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن با اشاره به این که ارزش زمین خواری انجام شده توسط متهم برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و علاوه بر رفع تصرف زمین و اعاده آن به وضع سابق، متهم نیز به مرجع قضائی معرفی شد.