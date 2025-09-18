به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری شامگاه پنجشنبه در دیدار با رئیس یگان حفاظت منابع طبیعی کشور و همچنین مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان در دفتر خود، پیشگیری از وقوع جرم را مقدم بر برخورد قضائی دانست و تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرایم حوزه منابع طبیعی زمین خواری تصرف اراضی ملی و قاچاق چوب از جمله اولویت‌های دستگاه قضائی و منابع طبیعی استان است.

وی با بیان اینکه در حوزه پیشگیری حمایت از منابع طبیعی و پیگیری اجرای قوانین و مقررات ضرورت دارد افزود: ارتقا روش‌های نظارتی برای جلوگیری از وقوع جرایم حوزه محیط زیست و منابع طبیعی ضرورت دارد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه حوزه جرایم منابع طبیعی دستگاه قضائی استان در کنار منابع طبیعی حضور دارد بیان کرد: نیازمند وضع مجازات‌های بازدارنده در جرایم این حوزه هستیم.

اکبری همچنین با اشاره به وسعت استان سمنان و دشواری حفاظت از منابع طبیعی توضیح داد: تجهیز و امکانات یگان حفاظت منابع طبیعی استان سمنان یکی از ضرورت‌ها به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه اگر در پرونده‌های جرایم حوزه منابع طبیعی نیاز به همکاری دادگستری و قضات وجود دارد دستگاه قضائی آماده همکاری است افزود: همکاری بین ارگانیک از ضرورت‌های مراقبت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان است.

سرهنگ مجید زکریایی رئیس یگان حفاظت منابع طبیعی کشور نیز در این دیدار، همراهی و همکاری دستگاه قضائی با منابع طبیعی را در پیشگیری از وقوع جرایم زمین‌خواری تصرف اراضی و قاچاق چوب ضروری دانست و اعلام کرد: متخلفان این عرصه بدون مماشات خواهد بود.