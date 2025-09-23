حمید ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت معادن طرقرود و کرکس‌کوه نطنز اظهار کرد: سال‌ها پیش به وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی هشدار داده بودیم که حذف ملاحظات زیست‌محیطی از قوانین مرتبط با معادن، کشور را به سمت توسعه ناپایدار در این حوزه سوق خواهد داد و این امر در نهایت به مقاومت‌های اجتماعی و فشارهای مردمی منجر می‌شود که خود مانع ادامه فعالیت معادن خواهد شد.

وی افزود: در همان زمان تأکید کردیم که قانون معادن، با حذف ملاحظات زیست‌محیطی، در واقع به ضرر خود بخش معدن عمل خواهد کرد.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز در نقاط مختلف کشور شاهد هستیم که هرگاه سخن از معدن و معدن‌کاوی به میان می‌آید با مقاومت‌های مردمی و معارضات اجتماعی مواجه می‌شویم.

ظهرابی با اشاره به اهمیت توجه به مردم و محیط‌زیست در پروژه‌های توسعه‌ای، تصریح کرد: تا زمانی که مردم و محیط‌زیست را در هر فعالیت توسعه‌ای در نظر نگیریم، این فعالیت‌ها محکوم به شکست است و یکی از نمونه‌های بارز این موضوع، مشکلات ایجادشده در منطقه طرقرود و نطنز است که به دلیل فعالیت‌های معدنی، چالش‌های جدی زیست‌محیطی و اجتماعی به وجود آمده است.

وی تأکید کرد: با پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست و همراهی مردم، موضوع معادن این منطقه در شورای عالی معادن مطرح شده و در حال بررسی است.

معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی این معادن اشاره کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی معدن برنامه‌ای تدوین کرده است که بر اساس آن، معادنی که فاصله قانونی را رعایت نکردند، تخریب محیط‌زیست انجام داده یا از محدوده مجاز خود خارج شده‌اند، مجوز فعالیتشان لغو خواهد شد و همچنین مجوزهایی که پیش‌تر لغو شده باشند تمدید نمی‌شوند.

ظهرابی افزود: تاکنون در جلسات شورای عالی معادن، فعالیت سه تا چهار معدن در نطنز به طور کامل متوقف شده و این روند همچنان ادامه دارد. هر معدن به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود تا تصمیمات لازم برای آن‌ها اتخاذ شود.

وی درباره جزئیات لایحه اصلاح قانون معادن که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، توضیح داد: اصلاحیه پیشنهادی سازمان حفاظت محیط‌زیست با هدف افزایش نظارت زیست‌محیطی، جبران خسارت‌های وارده به محیط‌زیست، توجه بیشتر به جوامع محلی و بهبود روش‌های بازسازی معادن به مجلس و دولت ارائه شده است.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با بیان اینکه ما به‌صورت مستمر در جلسات کمیسیون‌های مربوطه شرکت کرده و نظرات خود را پیگیری خواهیم کرد، گفت: امید است با همکاری مجلس، از چالش‌های موجود در حوزه معادن عبور کنیم و فعالیت‌های معدنی را به سمت پایداری سوق دهیم.

به گزارش مهر، منطقه طرقرود نطنز سال‌هاست که به دلیل فعالیت‌های معدنی، به‌ویژه استخراج سنگ‌های تزئینی و مصالح ساختمانی با اعتراضات گسترده مردمی مواجه شده است.

بر اساس آمار رسمی، فعالیت بیش از ۲۰ معدن فعال در این منطقه به تخریب زیست‌محیطی، از بین رفتن پوشش گیاهی، آلودگی منابع آبی و تهدید حیات‌وحش منجر شده است. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جوامع محلی و فعالان محیط‌زیست به دنبال داشته و بارها تجمعات اعتراضی در این منطقه برگزار شده است.

معترضان خواستار توقف فعالیت معادنی هستند که بدون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، به طبیعت منطقه کرکس کوه خسارت وارد کرده است.