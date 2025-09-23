ضرورت الگوگیری از روحیه مقاومت در مسیر تعالی علمی و فرهنگی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، رضا محمدی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس بر ضرورت الگوگیری از روحیه مقاومت، خودباوری و مجاهدت در مسیر تعالی علمی و فرهنگی کشور تأکید کرد.

در این پیام آمده است: با آغاز سال تحصیلی جدید، فصلی تازه از تلاش، امید و بالندگی در مسیر علم و دانش فراروی جامعه دانشگاهی و دانش‌آموزی کشور گشوده می‌شود. این ایام مبارک، هم‌زمان با هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه‌آفرینی مردان و زنانی است که با ایمان و ایثار، استقلال و عزت امروز میهن اسلامی را رقم زدند.

سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشجویان، دانش‌آموزان، اساتید و معلمان، پژوهشگران و تمامی تلاشگران عرصه علم و دانش، بر خود لازم می‌داند که در این ایام، ضمن بزرگداشت مقام شامخ شهیدان والامقام و ایثارگران سرافراز، بر ضرورت الگوگیری از روحیه مقاومت، خودباوری و مجاهدت آنان در مسیر تعالی علمی و فرهنگی کشور تأکید کند.

دانشگاه به عنوان کانون تولید علم، اندیشه و نوآوری، نقشی راهبردی در پیشرفت کشور و تحقق اهداف بلند جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند و تربیت نسل جوان متعهد، متخصص و کارآمد در دانشگاه‌ها، مهم‌ترین سرمایه برای آینده کشور به شمار می‌رود و تقویت جایگاه علمی و پژوهشی ایران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، مرهون تلاش‌های جامعه دانشگاهی است.

امید است با اتکال به خداوند متعال سال تحصیلی پیش‌ِرو برای جامعه علمی و دانشگاهی کشور، سرشار از موفقیت، پیشرفت و دستاوردهای ارزشمند در مسیر تحقق آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.

از درگاه خداوند متعال توفیق و سربلندی برای جامعه علمی کشور و آینده‌سازان میهن اسلامی خواستارم.