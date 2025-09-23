  1. حوزه و دانشگاه
دعوت جامعه دانشگاهی به همدلی؛ الگوبرداری از روحیه دفاع مقدس برای تعالی

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت همدلی در میان جامعه دانشگاهی گفت: ضرورت دارد جامعه دانشگاهی به تاسی از دوران دفاع مقدس بیش از پیش با همدلی در مسیر رشد و تعالی کشور تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن رنجبر سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با صدور پیامی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را به استادان ، دانشجویان، دانش‌آموزان و کارکنان خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی ‏تبریک و تهنیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسمه تعالی

آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و بهار علم و دانش را به همه استادان، دانشجویان، دانش آموزان و کارکنان خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی که نقش به سزایی در توسعه علمی کشور دارند، تبریک می گویم.

تقارن سال جدید تحصیلی با هفته دفاع مقدس، یادآور رشادت رزمندگان، فداکاری و ایثار ملتی است که در هشت سال جنگ تحمیلی از تمامیت ارضی و هویت ملی مقابل زیاده خواهی ها دفاع کردند و به برکت خون شهیدان است که امروز ایران اسلامی استقلال، امنیت و آرامش خود را حفظ کرده است؛ بنابراین ضرورت دارد جامعه دانشگاهی به تاسی از دوران دفاع مقدس بیش از پیش با همدلی در مسیر رشد و تعالی کشور تلاش کنند.

در این میان یاد و خاطره استاد فرهیخته و رئیس فقید دانشگاه آزاد اسلامی، شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی را نیز گرامی می‌داریم که عمر پربرکت خویش را در راه اعتلای علم و آموزش عالی کشور و خدمت به خانواده دانشگاه آزاد اسلامی صرف کرد.

آغاز ماه مهر، نویدبخش و نشانه ای از رویشی دوباره در فضای علمی کشور است که بار دیگر شور و نشاط به دانشگاه ها و مدارس بر می گردد تا همگی با گام هایی استوار در مسیر تحقق اهداف فردی و اجتماعی قدم بردارند.

دانشگاه محیطی است که به دلیل ساختار و کارکرد آن تاثیرات مهمی در آینده فردی و اجتماعی و تعالی جامعه دارد، به همین دلیل رویکردها در آن باید مبتنی بر اصول و ارزش هایی باشد که به رشد و تعالی افراد، شکوفایی و پرورش استعدادها، تقویت باورهای اخلاقی جامعه و حل مسائل کشور منتهی شود، به بیان دیگر دانشگاه علاوه بر نقش آموزشی، عملکردی تربیتی و جامعه محور دارد که سرنوشت و آینده کشور را رقم می زند. در این مسیر باید بکوشیم دانشگاه به مسئولیت ها و رسالت خود عمل کرده و به نیازهای جامعه پاسخ دهد.

باعث افتخار و مباهات است که دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نهادی مردمی در مسیر خدمتگزاری به جامعه، شبکه‏ سازی علمی، اجتماعی و فرهنگی را سرلوحه کار خود قرار داده است، این تحول بی تردید موجب رشد فردی و جمعی خواهد شد.

ضمن خیر مقدم به نو دانشجویان گرامی به آنان توصیه می کنم که با همان شور و انگیزه جوانی به کسب علم و مهارت در دانشگاه بپردازند و به صورتی هدفمند و برنامه محور به دنبال تقویت و شکوفایی توانمندی های خود باشند و بی تردید این مسیر با نقش آفرینی و هدایت استادان گرانقدر و فرهیخته هموار می گردد.

از استادان ارجمند که به عنوان هدایتگر در رشد فردی و اجتماعی جوانان محسوب می شوند، می خواهم که با رویکردی سازنده و امیدبخش، دانشجویان را راهنمایی کنند که در نهایت ثمرات این تلاش به رشد جمعی و توسعه کشور منتهی شود. همچنین از کارکنان زحمت کش و دلسوز که بسترهای لازم خدمت رسانی در دانشگاه را فراهم می کنند، قدردانی کرده و امیدوارم در انجام مسئولیت های خود پرتلاش باشند.

امیدوارم سال تحصیلی جدید در مسیر تحقق هدف‏ های ارزشمند جامعه علمی‏ کشور و به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی، نویدبخش نیل به دستاوردهای علمی و فناورانه‏ در عرصه‏ های ملی و بین‏ المللی باشد، از خداوند منان برای همه همکاران گرامی آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. همچنین با یاد و آرمان‌های شهید دکتر طهرانچی، از خداوند منان برای همه همکاران گرامی آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

بیژن رنجبر

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی

