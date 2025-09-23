به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، ثبتنام در دومین فراخوان «طرح جهت» ویژه جذب دانشآموختگان برتر در مؤسسات علمی، از امروز آغاز شد و تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه جذب بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir نسبت به تکمیل مراحل ثبتنام خود اقدام کنند.
شایان ذکر است، مهلت ثبتنام در این فراخوان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد؛ بنابراین ضروری است علاقهمندان در بازه زمانی مقرر، نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.
به گزارش مهر، براساس شیوهنامه طرح جهت، برگزیده متناسب با سطح بندی حمایتی که تشخیص آن برعهده کارگروه تخصصی است، به صورت داخل یا خارج فراخوان به دانشگاه مورد نظر معرفی میشود و اگر معرفی شده در دانشگاه مزبور جذب شود، تخصیص ردیف استخدامی متقاضی از ظرفیت ردیفهای استخدامی ویژه نخبگان انجام میشود.
تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی بدو استخدام از مزایای دیگری است که به برگزیده متناسب با سطح تأییدی در بدو استخدام در دانشگاه از سوی بنیاد می تواند اعطا شود.
نظر شما