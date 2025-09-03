ثبت درخواست در طرح «جهت» تا هفته دوم مهرماه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سعید خدایگان در خصوص اعلام زمان فراخوان دوم طرح جهت اظهار داشت: با توجه به شرایط پیش‌آمده در کشور و بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، مهلت دفاع دانشجویان دکتری تمدید و منجر به عدم دانش‌آموختگی ایشان تا پایان شهریور ماه شد.

وی افزود: در ادامه، پیرو درخواست‌های متعدد اعلام شده به بنیاد در این خصوص، تصمیم گرفته شد به منظور مساعدت بیشتر، تغییراتی در زمان بندی فراخوان طرح جهت ایجاد شود. بر اساس این تصمیم، بازه زمانی ثبت درخواست متقاضیان در فراخوان دوم طرح مذکور، از دو هفته انتهای شهریور به دو هفته ابتدای مهرماه (۱ الی ۱۵ مهرماه) تغییر کرد.

خدایگان تاکید کرد: بر همین اساس، زمان ثبت درخواست در فراخوان های بعدی نیز دو هفته ابتدایی هر فصل خواهد بود و در ادامه تقویم زمانی فراخوان‌های طرح جهت به همین منوال برگزار خواهد شد.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان در پایان تصریح کرد: این تغییرات در پاسخ به درخواست های متعدد و با هدف ایجاد فرصت برابر برای همه متقاضیان و رفع مشکلات ناشی از تأخیر در فرایند دانش‌آموختگی دانشجویان دکتری صورت گرفته است.