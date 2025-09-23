کشاورزی سنتی پاسخگوی بحران آب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح رویداد «تا ثریا» با حضور جمعی از مسئولان، مدیران، سرمایهگذاران، نخبگان و فعالان حوزههای دانشبنیان و کشاورزی، بر ضرورت تحول در شیوههای سنتی کشاورزی و حرکت بهسوی بهرهوری و نوآوری تأکید کرد.
وی با اشاره به چالشهای اقلیمی و خشکسالیهای پیدرپی در استان، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری که روزگاری ۱۱ درصد منابع آبی کشور را تأمین میکرد، امروز با تنش شدید آبی مواجه است و این موضوع ضرورت بازنگری در روشهای سنتی کشت و کار را دوچندان کرده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه توسعه پایدار بدون کشاورزی نوین امکانپذیر نیست، افزود: گلخانههای هوشمند نماد کشاورزی آینده هستند و میتوانند با حداقل منابع، حداکثر تولید را رقم بزنند. وی تصریح کرد: یک متر مربع گلخانه میتواند چند برابر زمین باز محصول تولید کند، آنهم با کیفیت بالاتر و مصرف کمتر آب و نهادهها.
وی با اشاره به نقش فناوریهای نوین در ارتقای بهرهوری، گفت: هوشمندسازی گلخانهها، استفاده از سنسورها، سیستمهای آبیاری دقیق، کنترل دما و رطوبت، بذرهای اصلاحشده و دانش روز، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین از ظرفیتهای انسانی استان یاد کرد و گفت: وجود جوانان تحصیلکرده، نخبگان، اقلیم متنوع، موقعیت جغرافیایی ممتاز و پارک علم و فناوری پویا، شرایطی را فراهم کرده که استان بتواند به پایگاه ملی توسعه گلخانههای هوشمند تبدیل شود.
وی با اشاره به برنامههای حمایتی مدیریت استان، اظهار داشت: برگزاری شنبههای سرمایهگذاری در اتاق بازرگانی و استانداری با هدف رفع موانع اداری و تسهیل مسیر سرمایهگذاران، فناوران و کشاورزان پیشرو در دستور کار قرار دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: نگاه ما به گلخانهها صرفاً اقتصادی نیست، بلکه آنها را راهبردی ملی برای تضمین امنیت غذایی کشور میدانیم. تولید محصولات سالم و صادراتمحور میتواند ایران را به یکی از قطبهای تأمین غذا در منطقه تبدیل کند.
رویداد «تا ثریا» گام نخست در مسیر کشاورزی هوشمند است
استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه سخنرانی خود در رویداد «تا ثریا» با اشاره به نقش نهادهای مختلف در برگزاری این گردهمایی، از تلاشهای مجموعههای فعال در حوزه اقتصاد دانشبنیان و کشاورزی تقدیر کرد.
وی اظهار داشت: همانگونه که مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ دستاوردهای انقلاب و صیانت از تمامیت ارضی کشور نقشآفرینی میکند، در حوزه سازندگی نیز با همراهی شرکتهای دانشبنیان، اقدامات مؤثری در مسیر توسعه کشاورزی نوین و گلخانهای انجام دادهاند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت همافزایی نهادهای علمی، اجرایی و اقتصادی، افزود: امیدواریم این گردهمایی نقطه آغاز حرکتهای بزرگتری در مسیر کشاورزی هوشمند و دانشبنیان در کشور و استان چهارمحال و بختیاری باشد.
استاندار در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار چنین رویدادهایی، استان چهارمحال و بختیاری بتواند به الگویی ملی در حوزه کشاورزی نوین تبدیل شود.
