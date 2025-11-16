به گزارش خبرنگار مهر، پیام نائینی، ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه در تشریح ماهیت رویداد «تا ثریا» گفت: این رویداد با هدف ترویج و تثبیت زیستبوم دانشبنیان کشور شکل گرفته است.
وی اقتصاد دانشبنیان را نقطه نجات ایران از وابستگی به نفت دانست و افزود: این حرکت هیچ وابستگی سیاسی ندارد و باید تمام بخشها در یک زنجیره واحد قرار گیرند تا توسعه درونزا محقق شود.
دبیر شورای سیاستگذاری رویداد «تا ثریا» در فارس با اشاره به مسئولیت اجتماعی در قبال نخبگان، تصریح کرد: تا زمانی که نخبگان برای شکوفایی به خارج چشم دارند، همه مسئول هستند. رویدادهای «تا ثریا» در تلاشند با اتصال ظرفیتهایی نظیر مجلس، دانشگاه، نیروهای مسلح، صندوق شکوفایی و مراکز رشد، نخبگان را در داخل حفظ و توسعه را محلی سازند.
نائینی گفت: سند ملی «تا ثریا» در سال جاری سه محور اصلی کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری، فراخوان صنعتی، و گردشگری هوشمند در استان فارس را دنبال میکند. هدف از اجرای این محورها، تعریف تجربه زیستبومی توسعه دانشبنیان در سطح ملی و خلق اشتغال بر پایه علم و فناوری با هماهنگی کامل نهادها و قوا است.
وی خطاب به مسئولان تأکید کرد که سند ملی «تا ثریا» یک مطالبه در دایره مسئولیت اجتماعی هر ایرانی است تا اقتدار نرم کشور از مسیر اجرای عملی اقتصاد دانشبنیان بازسازی شود.
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